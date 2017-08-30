Riforma Buona Scuola: tutti promossi per legge

L’anno scolastico 2017-2018 è alle porte e già si discute sulle novità della riforma Buona Scuola. Da quest'anno infatti basta un solo professore contrario alla bocciatura per essere promossi, inoltre il risultato del Test Invalsi non farà media con il voto dell’esame di terza media.

Abolite le bocciature: la riforma rivoluziona la scuola

I bambini della scuola prima e i ragazzini delle medie sono quasi pronti per il ritorno a scuola e la grande sorpresa del nuovo anno scolastico riguarda l’abolizione della bocciatura. I governi Renzi e Gentiloni hanno approvato le deleghe della riforma Buona Scuola che mirano a combattere il fenomeno della dispersione scolastica. Nella nostra nazione infatti si registra il tasso di abbandono degli studi più alto. Non si può più bocciare un alunno se il suo rendimento è scarso, ma solo per troppe assenze e per abbandono dell’anno scolastico. Ovviamente per i casi di promozione agevolata le scuole devono attivare delle strategie per migliorare il livello di apprendimento.

Test Invalsi elementari e medie: cosa cambia?

Novità anche per le prove Invalsi, oltre a Italiano e Matematica in seconda e in quinta elementare, ci sarà anche Inglese. Alle scuole medie si applicherà la stessa regola generale per la promozione ope legis tranne nei casi di gravi infrazioni disciplinari dove sarà chiamato a deliberare il consiglio di classe. Si viene promossi anche con insufficienze e sarà sempre la scuola che dovrà avviare dei percorsi di recupero.

Da qualche anno i Test Invalsi si svolgono in terza media e il voto incide su quello finale degli esami. Per effetto della riforma Buona Scuola le prove verranno svolte ad aprile e la partecipazione sarà il requisito di ammissione per gli esami che saranno finalmente semplificati. Solo tre le prove scritte: italiano, matematica, lingue straniere e il colloquio finale. La Buona Scuola premierà la carriera scolapasta e il voto sarà espresso in decimi. Addio al presidente esterno, dal prossimo anno ci sarà il preside dell’istituto!