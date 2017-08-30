Uomini e donne diventa social: Maria De Filippi scopre la diretta su Facebook

Oggi sono iniziate le registrazioni di Uomini e donne. Come annunciato negli scorsi giorni, la redazione avrebbe trasmesso una diretta a partire dalle ore 16:00 e noi ci siamo sintonizzati. Maria De Filippi, super abbronzata, era seduta sulle scale e ha salutato tutti spiegando le novità della nuova edizione di Uomini e donne. In studio anche Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Anticipazioni Uomini e donne: non solo tronisti, le novità della nuova edizione

Maria De Filippi è sempre un passo avanti. L’idea della diretta su Facebook è stata geniale perché tutti si sono collegati aspettando la presentazione dei nuovi tronisti. Inoltre la redazione aveva fatto sapere che le registrazioni sarebbero iniziate il 31 agosto, invece ecco che seduti nelle rispettive posizioni c’erano dame e cavalieri. Non è passata inosservata la presenza di Gemma Galgani e Marco Firpo, ma la telecamera non ha indugiato troppo sui loro volti perché oggi si presentava la grande novità.

Maria De Filippi per il sociale, cambia il format

La diretta a sorpresa di Uomini e donne ha stupito tutti e sono tantissimi i commenti negativi. Molti utenti infatti non riescono a capire cosa sta succedendo e in effetti questo spazio social al limite tra, C’è Posta per Te, Carramba che Sorpresa e Chi l’ha visto, non ha riscosso molto successo. Seduti nel pubblico ci sono alcune persone che hanno un computer. Dopo aver raccontato perché hanno chiesto aiuto a Maria è possibile mettersi in contatto con loro attraverso una chat diretta sul sito Witty. C’è Rudy che cercava una ragazza conosciuta in un locale, Nonna Carla che vuole vendere il suo marchio di dolci, Maria che ha festeggiato il compleanno ad Ibiza e si è innamorata dell’autista del pullman mentre Ausilia vorrebbe ritrovare le compagne del collegio.

In effetti questa formula funziona, nella seconda diretta Rudy ha raccontato di aver ricevuto delle indicazioni per rintracciare la ragazza oltre ad apprezzamenti. Ma non potevano mancare i battibecchi tra Tina e Gemma, e i siparietti che hanno già stancato ancora prima dell’inizio di Uomini e donne. Noi ci sintonizziamo sulla pagina Facebook per capire cosa succede in studio. Vi aspettiamo per altre novità!