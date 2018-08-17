Home Salute Rischio Listeria, ritirato prodotto alla Coop: "Non mangiatelo"

di Redazione 17/08/2018

Il cibo comprato al supermercato non è più così sicuro? Questo ferragosto 2018 è stato diffuso un nuovo allarme con rischio Listeria. Nel corso di questi ultimi giorni è stato ritirato prodotto dalla Coop: "Non mangiatelo". Prodotti ritirati dal Coop 2018 Durante il 2018 sono stati diversi gli allarmi diffusi riguardanti i prodotti ritirati dal Coop su tutta Italia. Il caso più eclatante, se ben ricordate, riguarda proprio il minestrone Findus... Un qualcosa che mise in allarme molte persone che si sono recate nei punti vendita indicati, al fine di consegnare il prodotto appartenente al lotto segnalato. I casi per la Coop però non finiscono qui, dato che man mano le segnalazioni si sono estesi a mais, insalate e altri alimenti. Proprio quando sembrava esser arrivata la quiete, ecco che i magazine italiani annunciano una nuova notizia: Rischio Listeria, ritirato prodotto dalla Coop. Salmone affumicato ritirato dal mercato Come abbiamo appena annunciato nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui il salmone affumicato ritirato dal mercato appartiene all'azienda norvegese Kv Nordic. A lanciare l'allarme è stata l'azienda distributrice Eurofood Spa, il prodotto a rischio Listeria sarebbe stato consegnato ai centri Coop delle seguenti regioni italiane: Basilicata, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Il lotto del prodotto ritirato dalla Coop è 801252 avente il seguente codice a barre 8000003000405. Facciamo riferimento alle buste di 50 grammi di salmone affumicato Kv Nordic, con data di scadenza fissata tra il 16 e il 23 agosto. "Non mangiatelo" La pericolosità del rischio Listeria ha già raggiunto le i centri Coop di riferimento, dove è stato già richiesto e effettuato il ritiro del prodotto. Secondo quanto denunciato il consiglio è quello di controllare il lotto del prodotto, qualora fosse stato acquistato, e "Non mangiatelo" consegnandolo immediatamente al centro Coop più vicino a voi. Nel caso in cui l'alimento sarebbe stato ingerito, invece, anche in assenza di sintomi da Listeria, il consiglio è quello di recarsi all'ospedale più vicino a voi insieme alla confezione o spiegando di aver ingerito il salmone affumicato a rischio Listeria.

