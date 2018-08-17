Home Scienza e Tecnologia Premio Eisa: ecco qual è il miglior smartphone dell'anno

Premio Eisa: ecco qual è il miglior smartphone dell'anno

di Redazione 17/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Per la quarta volta è Huawei ad assicurarsi il premio Eisa. Quest'anno il P20 Pro a vincere il Premio Eisa (European Image and Sound Association), assegnato da 55 testate autorevoli nel campo dell'elettronica riunite in associazione per scegliere - annualmente - il miglior smarpthone dell'anno. Quest'anno è stato il dispositivo del produttore cinese ad essere stato scelto per via di caratteristiche tecniche e fotocamera (sviluppata in collaborazione con Leica) di gran lunga superiori agli altri smartphone. La scelta è tuttavia temporanea: già a partire da settembre saranno in uscita nuovi modelli di smartphone, che potranno superare di gran lunga quello scelto. La caratteristiche che hanno portato Huawei P20 Pro ad aggiudicarsi il premio Eisa Un'associazione formata da 55 testate che operano nel campo dell'elettronica di consumo ha selezionato il gruppo dei migliori smartphone dell'anno; una giuria di esperti ha poi deciso in base a determinate caratteristiche. E' Huawei P20 Pro a vincere il premio per il miglior smartphone dell'anno, dopo che il colosso cinese aveva già vinto il premio con Huawei P10, Huawei Watch 2 e Huawei P9. “Con la sua splendida finitura in vetro, schermo AMOLED da 6,1 pollici, risoluzione 1080x2240px, con un rapporto 18:9, batteria 4000 mAh [...] e un incredibile comparto fotografico con tripla fotocamera”, si legge nelle motivazioni del premio, “Huawei P20 Pro è lo smartphone più avanzato, innovativo e tecnologicamente migliore di sempre”. ha fatto sapere l'associazione. Gli altri premi assegnati Huawei P20 Pro non è l'unico smartphone ad aver ottenuto il premio Eisa. Lo stesso è stato conseguito, seppur in campi differenti, da altri smartphone. Il premio "Consumer" è stato ottenuto da Nokia 7, mentre nella categoria "Best Buy Smarpthone" (che premia il dispositivo più economico per le sue caratteristiche) ad avere la meglio è stato NOA Element N10. Le assegnazioni sono tuttavia temporanee: il premio verrà assegnato il 31 agosto, ma già da settembre sarà possibile assistere all'uscita di nuovi - e sicuramente migliori - smartphone: i nuovi iPhone, ad esempio, o il Mate 20 Pro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp