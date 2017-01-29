Riskometer l’app che calcola il rischio di ictus e infarto: come funziona?

Un’app registra le abitudini e calcola il rischio di ictus e infarto. Riskometer è disponibile per iOS e Android

Sempre più soggetti sono esposti al rischio di infarto e ictus, la nuova app Riskometer registra le abitudini e avverte circa i cambiamenti che possono peggiorare le condizioni di salute. L’app per smartphone disponibile in italiano per iOS e Android è stata ideata da Valery Feigin dell’Università di Auckland in Nuova Zelanda. Alt l’Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari, ha finanziato la traduzione e lo sviluppo della versione italiana.

Lidia Rota Vender presidente di Alt è davvero orgogliosa di aver contribuito alla diffusione di Riskometer. Secondo studi recenti è stato accertato che su 100 persone, almeno 80 possono evitare l’ictus e che lo stesso è prevedibile. L’app Riskometer è gratuita e aiuta a conoscere quali sono i fattori di rischio individuabili e quali si possono modificare, il tutto in base al proprio stile di vita. Il funzionamento dell’app è molto semplice e ha una speciale funzione che allerta il 118 senza perdere troppo tempo.

I dati raccolti con Riskometer sono anonimi e, previo consenso, gli utilizzatori possono partecipare ad una ricerca mondiale. Gli scienziati in questo modo possono comprendere meglio quali sono i fattori di rischio di ictus e infarto e studiare nuove strategie per la prevenzione e la cura. Nella versione pro di Riskometer ci sono anche dei video realizzati dagli esperti in cui approfondiscono i sintomi dell’ictus celebrale. Abbiamo installato tantissime app inutili nei nostri smartphone, perché non utilizzare quella che può salvarci la vita?