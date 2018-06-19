Ritardi aerei in Europa: perchè la colpa è della Francia?

Il rapporto della commissione francese: perchè la Francia è responsabile dei ritardi aerei in Europa

L'aumento del traffico aereo , una vera e propria impennata ( +4% ) nel 2017. Il rapporto fa notare che, addirittura, nel 7 luglio 2017 sono stati 11 mila i voli controllati , un vero e proprio record europeo. Ciò ha causato, naturalmente, il supporto di numerose entità, al fine di creare quello che è il progetto di "cielo unico europeo". Tuttavia, i conflitti aerei sono molteplici, soprattutto con Spagna , Regno Unito e Gibilterra ;

La situazione degli scioperi

E' stato stimato, all'interno di un rapporto presentato da una commissione del parlamento francese, che la maggior parte dei ritarti aerei in Europa sono causati da un paese in particolare: la Francia. I motivi sono molteplici, così come fa notare il rapporto stesso, a partire dallenon esattamente all'avanguardia fino ad arrivare agli, che in Francia sono di gran lunga superiori rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa. Il rapporto è stato presentato dal senatore, cinquantenne che fa parte del partito centrista (di supporto a Macron)Il rapporto presentato da una commissione del parlamento francese è molto corposo esteso, dal momento che si occupa di analizzare - nel dettaglio - tutte quelle che sono le cause dei ritardi aerei in Europa. La Francia è messa in primo piano, sia per quanto riguarda l'all'interno del paese europeo, sia per quanto riguarda tutto ciò che è di contorno ma che diventa fondamentale (e molto altro). In soldoni, i punti principali del rapporto presentato dal senatoresono i seguenti.Il rapporto si è occupato di evidenziare anche quella che è la, che contribuiscono in larga misura alla situazione difficoltosa che vive lain questo momento, rea dei causare i ritardi aerei in Europa. E' stato evidenziato, infatti, che i lavoratori francesi hanno scioperato per un totale di. Un numero altissimo, specie se rapportato alla(46 giorni di sciopero) o all'(che conta invece soltanto 37 giorni di sciopero). Il numero degli scioperi non è soltanto preoccupante in quanto fine a se stesso, ma anche in relazione ai pagamenti ricevuti dai controllori. Il rapporto ne fa menzione non approfondendo nello specifico la tematica, ma secondo un'indagine deli controllori francesi lavorerebbero circa(3 giorni a settimana, per poi riposare 3 successivi), guadagnando fino a. La situazione, fa capire, è al momento irreversibile nonostante i tentativi di modernizzazione delle strutture. Con un aumento di voli di entità così grande e con un atteggiamento di questo tipo da parte dei lavoratori, la situazione non può cambiare nel breve termine.