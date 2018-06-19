Home Scienza e Tecnologia Youtube Music, Youtube Premium e Music Premium da oggi disponibili in Italia: che cosa sono?

Youtube Music, Youtube Premium e Music Premium da oggi disponibili in Italia: che cosa sono?

di Redazione 19/06/2018

Tre nuovi importantissimi servizi, Youtube Music, Youtube Premium e Music Premium sono, finalmente, disponibili per tutti in Italia, con buona pace di chi ama la musica e vuole accedervi senza troppi problemi. L'annuncio era stato fatto qualche settimana fa e le aspettative non sono state smentite: tutte e tre le app, nonchè servizi web, amplieranno particolarmente l'esperienza di chi vuole ascoltare musica, creare playlist o guardare video. A questo punto, però, la domanda è lecita e assolutamente non fuori luogo: che cosa sono e come funzionano? Youtube Music, l'app per gli appassionati di musica Youtube Music è sicuramente la più importante, per potenzialità e funzionalità, tra tutte e tre. Un app che risponde a tutte le esigenze degli appassionati di musica che non possono sempre permettersi di acquistare la copia fisica di un album. L'applicazione per Android e iOS (nonchè servizio web, chiaramente) è ricca di contenuti assolutamente accessibili e semplici da ricercare. L'app funziona in maniera analoga a Youtube: la schermata principale, molto dinamica, mostra canzoni che fanno parte dei trend di ricerca, o che sono collegate a pezzi ascoltati precedentemente (dello stesso genere, artista o tematica). Chiaramente, esiste anche una barra di ricerca per chi vuole ascoltare un determinato brano nello specifico, playlist per chi vuole soffermarsi su un determinato genere o artista, trend per chi vuole ascoltare le canzoni del momento, nella sezione Hotlist. Per chi, inoltre, non riuscisse a trovare un deteminato brano, esiste la funzione della ricerca intelligente, che permette di trovare una canzone attraverso dei suggerimenti o degli indizi (ad esempio, "canzone dei mondiali 2018" se si vuole ascoltare "Live It Up"). Il servizio è assolutamente gratuito, ovviamente comprensivo delle consuete pubblicità. Per chi volesse, invece, liberarsi delle pubblicità o ascoltare in background i contenuti, è disponibile la versione premium (Music Premium) strettamente correlata a Youtube Premium, che però offre una concentrazione maggiore - naturalmente - sulla piattaforma di Google. Music Premium e Youtube Premium, i due servizi a pagamento Mentre Youtube Music offre la possibilità di poter usufruire dell'enorme bagaglio musicale gratuitamente (con la presenza delle pubblicità), Youtube Music Premium offre lo stesso tipo di potenzialità, ma a pagamento. Ci si libera dalle pubblicità, si ha la possibilità di ascoltare le canzoni in background, al costo di 9,99 euro al mese (con tre mesi gratuiti di prova). Per chi volesse, invece, usufruire dl piano famiglia, il costo sale fino a 14,99 euro mensili. Youtube Premium nasce sullo stesso concetto di Music Premium, ma è più ampio nelle sue potenzialità. Con Music Premium è possibile l'ascolto in background, l'eliminazione delle pubblicità e il download; tutto però è circostritto al solo Youtube Music. Le stesse funzionalità (compresa la riproduzione dei video in background e i contenuti Youtube Originals) sono disponibili per Youtube Premium. Per contenuti Youtube Orinals si intende Cobra Kai, Impulse, F2 Finding Football, e The Sidemen Show. Il prezzo, chiaramente, è diverso. 11,99 euro il prezzo singolo, 17,99 euro quello del piano famiglia, con la presenza ancora dei tre mesi gratuiti di prova. Le app saranno a disposizione di chi ha già un abbonamento a Google Play Musica, senza costi ulteriori e senza interruzione dell'abbonamento al servizio stesso. Al momento, le due applicazioni premium non sono ancora attive, ma lo saranno tra pochissimo tempo.

