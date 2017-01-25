Oggi all'ospedale Bambin Gesù di Roma, con un solo fegato donato da una persona già deceduta, sono stati trapiantati due ragazzi.

Il primo trapianto di fegato "domino" su due adolescenti in Italia

Si tratta del primoavvenuto su due ragazzi in. I due bambini sono affetti da due malattie differenti, e l'operazione è avvenuta nell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'intervento è stato molto difficile, il fegato prelevato al primo paziente, che ha ricevuto il nuovo organo donato dal cadavere, è stato trapiantato al secondo ragazzo che era in attesa da tempo.Ilha permesso con un solo donatore, di aiutare e trapiantare. In questo modo il primo paziente che ha ricevuto l'organo, è potuto diventare a sua volta donatore, concedendo il suo fegato appena asportato al secondo ragazzo. Questo è stato possibile poichè entrambi i, sono affetti da due patologie differenti e da molto tempo erano in attesa di un trapianto di fegato. Il primo era affetto daleucinosi, una malattia metabolica genetica, conosciuta anche come una patologia delle urine a sciroppo d’acero. Il secondo invece, da una cirrosi biliare cronica, causata da un'occlusione delle vie biliari, in gravissime condizioni. Laè una tecnica particolareche può essere attuata solo in casi particolari, presso ospedali che oltre alle competenze necessarie, presentino un reparto specializzato nella cura delle malattie metaboliche. Entrambi i ragazzi hanno reagito molto bene all'intervento, si sono ripresi velocemente, ed entrambi sono stati dimessi pochi giorni fa.