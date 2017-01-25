Home Attualità Vasco al Modena Park 2017, i biglietti sono già un caso

Vasco al Modena Park 2017, i biglietti sono già un caso

di Redazione 25/01/2017

Il ‘Modena Park 2017’, unico concerto-evento voluto da Vasco Rossi al Parco Enzo Ferrari del comune emiliano il 1° luglio prossimo scatena già le polemiche perché i biglietti verranno messi in vendita dalle 10 di venerdì 27 gennaio (dal 24 solo per gli iscritti al ‘Blasco fanclub’, ma in realtà già da qualche giorni c’è chi invece dice di averli acquistati ed è convinto di essere nel giusto. Tutto è nato dalla decisione di Giamaica Management, la società che cura l’organizzazione dell’evento, di cedere in esclusiva la vendita dei biglietti a Best Union con il circuito online VivaTicket per evitare il fenomeno del ‘secondary ticketing’, cioè della rivendita a prezzi maggiorati che nei mesi scorsi è esplosa in maniera scandalosa. Su Viagogo e Tocketbiz, ad esempio, i biglietti già dal 20 gennaio sono disponibili e le prenotazioni sono fiaccate e migliaia, ma rischiano di trasformarsi in carta straccia. I biglietti, che vanno dai 50 ai 75 euro, infatti sono acquistabili solo su VivaTicket e sono consentite due transazioni per carta di credito comperando ogni volta al massimo sei biglietti, ma soprattutto saranno tracciabili e nominali, quindi si saprà chi li ha comperati. E sulla pagina Facebook di VivaTicket è apparsa da poche ore una nota ufficiale: “Ricordiamo a tutti i fan di Vasco che l’unico canale di vendita autorizzato per Modena Park 2017 è Vivaticket”.

