Home Attualità Roma, trovata donna carbonizzata in un parco

Roma, trovata donna carbonizzata in un parco

di Redazione 20/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il corpo di una donna è stato trovato carbonizzato nel parco delle Tre Fontane all'Eur. A fare la scoperta è stato un uomo che, casualmente, faceva jogging nel parco stesso. I carabinieri sono, attualmente, sul posto per ulteriori indagini. Donna carbonizzata in un parco, continuano le morti Siamo ancora troppo in anticipo per poter dare un giudizio concreto sulla vicenda. Non sappiamo, cioè, con certezza se la donna che è stata ritrovata carbonizzata sia stata o meno uccisa. Certo è che, a parte tutto, anche questa morte rientra nel novero delle numerose morti degli ultimi giorni. Ieri, infatti, l'omicidio di una 35 enne Bovisio Masciago, piccolo comune brianzolo, aveva mosso l'opinione pubblica relativa ai femminicidi e alla mancata sicurezza tra le strade, dove la donna era stata brutalmente sparata dal marito. La morte le cui dinamiche non chiariscono, al momento, neanche l'identità, destabilizza ancor più la suddetta opinione. Al momento, la polizia di Tor Carbone è presente sul posto, per effettuare le dovute indagini. Da chiarire e svelare numerosi tasselli: identità della donna e natura della morte sono solo i primi due di un quadro che deve essere ricostruito. Donna carbonizzata in un parco, la scoperta di un uomo che faceva jogging E' stato un uomo che, alle 7.30 di stamattina, faceva jogging nel parco delle Tre Fontane all'Eur, ha ritrovato il corpo di una donna carbonizzato. L'uomo è stato allarmato dalla presenza delle fiamme, che ancora ricoprivano la donna, il cui corpo continuava a bruciare. Il luogo è situato nei pressi di via Ballardin, angolo via Maroso, ovviamente a Roma. Per ora gli unici dati relativi alla situazione sono i sopraccitati: il commissariato di Tor Carbone ha inviato la polizia per indagare circa le dinamiche della morte della donna. Che si tratti di morte accidentale o di ennesimo omicidio?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp