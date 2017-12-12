Roma turismo: dal 2018 visitare il Pantheon non sarà più gratuito
di Redazione
12/12/2017
Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di parlare di Roma come città del turismo un po' vecchio stampo. Il fatto che la Capitale sia stata denominata la Città Eterna è un qualcosa che pesa sulla sua testa quasi come una spada di Damocle. Nel corso delle ultime ore però è stata ufficializzato un nuovo cambiamento: dal 2018 visitare il Pantheon non sarà più gratuito.
Roma la città meno visitata al mondo?Qualche settimana fa una ricerca fatta nel mondo del turismo internazionale ha in un certo qual modo penalizzato parecchio Roma. La Capitale infatti non figurerebbe nella topo ten delle città più visitate al mondo. Sicuramente stare pensando che la città più visitata al mondo sarà senza ombra di dubbio New York, e invece dobbiamo annunciarvi che vi sbagliate... Il primato è stato assegnato ad Hong Kong. La notizia sembrerebbe che abbia fatto un po' arricciare il naso nel cuore di Roma, dove qualcuno sta già studiando un piano da mettere in atto e far in modo che i dati turistici per Roma migliorino, magari entro il 2018. Nelle ultime ore però è stata ufficializzata una notizia che potrebbe incrementare questo cambiamento radicale, scopriamo che succede.
Visitare il Pantheon non sarà più gratuito, ecco quando dovranno pagare i turistiChi ha avuto modo di visitare Roma in questi anni sicuramente all'ingresso del Pantheon avrà notato un cartellone che invita i turisti a non entrare durante l'ora della messa, a meno che non vogliano seguirla... Le cose nell'arco delle ultime ore però sembrano essere cambiate. Il Vaticano e Mabact hanno raggiunto raggiunto un accordo che prevede una rivoluzione dato che da maggio 2018 visitare il Pantheon costerà 2 euro. Presente alla stipula dell'accordo anche il Ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini. La novità al momento non sembra esser stata bene accolta dai turisti... Che il turismo a Roma sia pronto a subire un'ulteriore calo?
Articolo Precedente
Dario Del Fabro malato di Sla: giudici negano le cure sperimentali
Redazione