Home Governo Manovra di Governo: seggiolino anti abbandono e divieto cellulare alla guida possono aspettare

Manovra di Governo: seggiolino anti abbandono e divieto cellulare alla guida possono aspettare

di Redazione 12/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Manovra di Governo per il 2018 prevedeva alcuni emendamenti sul cellulare alla guida. Ebbene pare sia saltata la stretta sull'uso del cellulare alla guida e sorvolate anche le misure obbligatorie dei seggiolini auto anti-abbandono. Il no della Camera ha riguardato all'incirca 6mila emendamenti alla manovra tagliandone fuori circa un terzo per ragioni di estraneità di materia o di copertura. Pare dunque che tutte le questioni "ordinamentali" non ci saranno in manovra.Si spera almeno per la riforma della governance del Coni. Sembra infatti che l'emendamento, che ricalcava il ddl già approvato dalla Camera, risulta si ritirato, ma qualora il Senato non riuscisse ad approvare il provvedimento probabilmente parte delle misure potrebbe essere ripescata in manovra. Uso dei cellulari in auto Nello specifico la Commissione Bilancio nella Manovra di Governo ha ritenuto inammissibile l'emendamento alla manovra che modificava l'articolo 173 del Codice della strada allargando il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici alla guida anche agli smartphone e ai dispositivi analoghi e trasformando le sanzioni previste in maniera severa con sospensione della patente e perdita di 10 punti. Seggiolini anti abbandono Persino l'emendamento sull'obbligo di prevedere allarmi per i seggiolini destinati ai bimbi presenti in auto, presentato in questa Manovra di Governo, è stato abolito e non considerato. Questi freni non sono stati digeriti dall'Asaps, Associazione sostenitori Polstrada. E infatti il presidente Giordano Biserni ha attaccato dicendo "Sarà un 'liberi tutti''. Poi aggiunge: "Molti saranno gli italiani che nasconderanno il cellulare alla vista della pattuglia e super vittoriosi in merito ai ricorsi sistematici davanti ai Giudici di pace, con ottime probabilità di uscire sempre puliti. In questo modo il passo avanti fatto con la legge sull'Omicidio stradale sarà un vano tentativo di migliorare i comportamenti per strada". E sul problema abbandono bambini presidente aggiunge: "Anche i bambini non sono importanti, basta sperare che i loro genitori facciano attenzione a non scordarli in auto con 40 gradi di temperatura. Magari un sistema di allarme con chiamata sul cellulare sarebbe stato l'ideale. In quel caso il telefonino sarebbe stato davvero utile".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp