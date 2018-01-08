Home Intrattenimento Romanzo Famigliare anticipazioni e cast, l'attesissimo ritorno di Vittoria Puccini

Romanzo Famigliare anticipazioni e cast, l'attesissimo ritorno di Vittoria Puccini

di Redazione 08/01/2018

Parte stasera la nuova programmazione di Rai 1 proprio con la fiction Romanzo Familiare, la quale vede l'attesissimo ritorno di Vittoria Puccini. Ecco a voi tutte le anticipazioni e i dettagli del cast. Cosa succederà nella prima puntata? Romanzo Famigliare, trama e cast Il 2018 di Rai 1 inizia con una nuova fiction, ovvero Romanzo Famigliare diretta da Francesca Archibugli. Il cast della serie presenta importanti nomi come quello di Giancarlo Giannini, Vittoria Puccini, Guido Caprino e tanti altri. La trama della serie è incentrata sulla dinamica familiare della famiglia Liegi, di origine ebraica che da tempo si occupa di cantieri navali e petrolio a Livorno. La protagonista Emma, interpretata da Vittoria Guccini, dopo la nascita della figlia Micol, avvenuta quanto era ancora una ragazzina, ha deciso di seguire a Roma il marito, Agostino un tenente di vascello della Marina Militare. La vita di Emma verrà stravolta nel momento in cui il marito accetterà il ruolo di insegnante all'Accademia Navale di Livorno, una cosa che la metterà nuovamente faccia a faccia con il padre Gian Pietro Liegi, interpretato appunto da Giancarlo Giannini. Romanzo Famigliare, anticipazioni prima puntata Le anticipazioni delle prima puntata di Romanzo Famigliare vedono come protagoniste indiscusse Emma e la figlia Micol. Emma (Vittoria Puccini) si troverà costretta a subire la decisione del marito riguardante l'incarico all'Accademia Navale che la riporterà a Livorno. La donna teme che dietro questo repentino cambio di carriera possa esserci lo zampino del padre, Gian Pietro Liegi (Giancarlo Giannini), con il quale non parla da anni. Tutto però passerà in secondo piano quando la figlia di Emma, Micol, le dirà di essere incinta del suo insegnante Federico... La ragazza dopo aver scoperto della gravidanza fuggirà a Roma dove scoprirà che Federico ha fatto ben presto a rifarsi una vita con una nuova fidanzata. Come gestiranno il tutto Emma, Agostino e il nonno "rigido" di Micol, Gian Pietro Liegi?

