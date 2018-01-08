Home Intrattenimento Sanremo 2018 Carlo Conti ci sarà ?Nuovi rumors attorno al Festival

di Redazione 08/01/2018

Da oggi possiamo dire di essere ufficialmente in clima Festival e quindi... Ecco che arrivano i nuovi rumors. Secondo una figa di notizie sembra che a Sanremo 2018 Carlo Conti ci sarà. Ad accendere la speranza sono stati gli spot pubblicitari che per molti rappresentano delle vere e proprie anticipazioni. Sanremo 2018 valletta, Michelle Hunziker conferma la sua presenza? Durante la fine di dicembre sono state diverse le notizie relative alla nuova valletta di Sanremo 2018. Differentemente da come immaginavano gli appassionati del Festival, sembra che Claudio Baglioni abbia tutte le intenzioni di fare delle scelte in un certo qual modo "sicure", puntando così ad alcuni nomi famosi. A breve potrebbe far parte dell'entourage di Baglioni una delle showgirl più amate di Italia, ovvero Michelle Hunziker... L'unico problema è che per il momento la conduttrice di Striscia La Notizia non ha ancor confermato, né tanto meno smentito la sua presenta all'Ariston. Claudio Baglioni chiede aiuto a Pippo Baudo? In queste ultime settimane ciò che ha incuriosito gli amanti del Festival di Sanremo senza ombra di dubbio sono le pubblicità. Claudio Baglioni, insieme ai suoi autori, hanno pensato a una sorta di mini fiction che lo vede come indiscusso protagonista ma non solo... Claudio Baglioni si spoglia dalla veste di cantante e chiede consigli sulla conduzione in vista del Sanemo 2018 a Pippo Baudo, Fabio Fazio e Carlo Conti. Come ben sappiamo in Rai tutto viene fatto per caso, tanto che le pubblicità potrebbero essere considerate dei veri e propri spoiler, scopriamo insieme perché. Carlo Conti condurrà Sanremo 2018 insieme a Claudio Baglioni? Le pubblicità di Sanremo 2018 a quanto pare possono essere interpretate come veri e propri spoiler. Nel corso di queste ultime settimane infatti non sono ancora stati annunciati i nomi delle vallette, né la conferma di Michelle Hunziker. Ciò che più ha incuriosito, come abbiamo avuto già modo di spiegare, sono gli spot pubblicitari dove Pippo Baudo, Fabio Fazio e Carlo Conti danno a Baglioni dei consigli utili sulla conduzione. La cosa ha fatto sorgere un dubbio, che Carlo Conti condurrà Sanremo 2018 insieme a Claudio Baglioni in veste di conduttore per una sera?

