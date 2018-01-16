Home Intrattenimento Romanzo Famigliare anticipazioni quarta puntata, Emma tradita da Agostino

Romanzo Famigliare anticipazioni quarta puntata, Emma tradita da Agostino

di Redazione 16/01/2018

Romanzo Famigliare è riuscito a battere nei dati auditel il film Perfetti Sconosciuti, di Paolo Genovese. La fiction di Francesca Archibugli è riuscita davvero a conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e l'intreccio familiare fatto di drammi, lontananze e bugie... Nel mirino delle anticipazioni della quarta puntata pero troviamo Emma tradita da Agostino in un momento di debolezza Romanzo Familiare ultima puntata riassunto Nel corso dell'ultima puntata di Romanzo Famigliare andata in onda ieri sera su Rai 1 abbiamo avuto modo di vedere nuovamente Emma inghiottita dai suoi drammi familiari. Il riassunto della puntata può essere compreso tutto nella parola "confusione", è come se la famiglia dei due protagonisti dopo il trasferimento a Livorno si sia completamente perso... E tutto ciò non ha solo a che fare con la gravidanza di Micol. La figlia di Emma e Agostino è riuscita a crearsi una vita a Livorno, grazie soprattutto alla storia nata con Ivan, anche se ancora una volta viene travolta dai litigi tra Emma e Agostino. Il tutto si amplifica quando incontra Federico a Roma, il maestro di clarinetto, e sarà costretta a dirle la verità sulla gravidanza prima di sostenere un nuovo esame per il conservatorio ma non solo... La ragazza accuserà un grave malore quando nel centro sociale della Fondazione Liegi verrà presa di mira da una banda alla ricerca di una prostituta sedicenne. Cosa succederà quando Emma scoprirà il tradimento di Agostino, caduto in tentazione con Denise moglie dell'ex amministratore delegato della Fondazione Liegi? Anticipazioni Romanzo Famigliare, quando va in onda la quarta puntata? La domanda che i fan della serie si stanno ponendo è: quando va in onda la quarta puntata di Romanzo Famigliare? Per scoprire come cambierà la storia della famiglia Liegi non resta che aspettare stasera, 16 gennaio. Secondo le nuove anticipazioni della fiction avremo modo di vedere Emma sempre più vicina a Giorgio, al punto di mettere in dubbio la paternità di Micol dato che i due da ragazzini hanno avuto comunque "rapporti". Nel frattempo Agostino sembra aver deciso di tornare da Emma dopo il tradimento avvenuto con Denise, moglie dell'ex amministratore delegato della Fondazione Liegi, Jacopo che a quanto pare sta mettendo in atto la sua vedetta con Gian Pietro.

