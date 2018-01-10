Home Intrattenimento Romanzo Famigliare boom di ascolti, quando va in onda la terza puntata?

di Redazione 10/01/2018

La nuova fiction di Rai 1 Romanzo Familiare è riuscita davvero a catturare l'attenzione dei telespettatori. Anche l'appuntamento di ieri sera ha registrato un boom di ascolti, ma quando va in onda la terza puntata? Romanzo Familiare anticipazioni terza puntata Come abbiamo avuto modo di notare ieri sera, la trama di Romanzo Familiare sta diventando sempre più avvincente. Secondo alcune anticipazioni riguardanti la terza puntata, lunedì 15 gennaio avremo modo di vedere Emma, la protagonista interpretato da Vittoria Puccini, alle prese con la gravidanza della figlia Micol. Ricordiamo che la ragazza non potrà più abortire dato che i tempi sono già passati. Ma mentre la famiglia di Emma e Agostino si trova ad affrontare un momento così delicato, ecco che Gian Pietro Liegi torna di interferire nella vita della figlia e della nipote. Infatti sta cercando di far credere a Micol che il bambino che porta in grembo è affetto da una particolare malformazione. La cosa fin dal primo istante non ha convinto Emma che, insieme alla figlia Micol, stanno cercando di indagare e capire se anche questa volta il nonno Gian Pietro Liegi sta cercando di interferire. Emma e Agostino in crisi, Chi è il padre di Micol Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera su Rai 1, abbiamo avuto modo di vedere Agostino già in crisi. Il motivo della tensione nella coppia sembra essere derivato dalla paternità di Micol. A far nascere il dubbio sulla cosa è stato Giorgio ex fidanzato di Emma che, essendo ancora innamorato, afferma che in realtà la ragazza si è figlia sua e non di Agostino. La notizia sarà determinante per creare Appunto una frattura all'interno del matrimonio tra Emma e Agostino. Ad enfatizzare il tutto c'è l'avvicinamento tra la donna e l'ex fidanzato Giorgio, proprio nel momento in cui Fondazione che il padre ha fatto per per lei sta diventando sempre più importante. Nel frangente Agostino decide di compiere un gesto estremo lasciando la casa dove vive con la famiglia e trasferendosi in accademia

