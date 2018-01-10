Home Intrattenimento L'Isola dei Famosi 2018 è stata cancellata? Ecco perché

di Redazione 10/01/2018

Una notizia appena lasciato perplessi i fan del reality più esteso dell'inverno di Mediaset... L'Isola dei Famosi 2018 è stata cancellata? Ecco cosa sta succedendo, ma soprattutto perché si parla di cancellazione del reality? Isola dei Famosi 2018 chi saranno i naufraghi? Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di leggere diversi rumors attorno al cast dei naufraghi. In questi giorni però sono stati gli stessi protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018 confermare la loro partenza per l'Honduras. Dopo l'accettazione di Francesco Monte, Alessia Mancini e Nadia Rinaldi Ecco che un'altra donna avrebbe già fatto le valigie. Stiamo parlando di una ragazza molto nota nel mondo di Uomini e Donne... Stiamo parlando di lei l'ex tronista Rosa Perrotta ancora felicemente fidanzata con la sua scelta ovvero Pietro Tartaglione. Ad annunciare la cosa è stato un amico della Perrotta, il giornalista Gabriele Parpiglia Bianca Atzei dice sì all'Honduras, mentre Elettra Lamborghini? Una delle protagoniste delle ultime notizie riguardanti L'Isola dei Famosi è stata proprio Bianca Atzei. La cantante in un lunghissimo post arrivato su Instagram ha confermato i vari rumors che la riguardavano, ovvero nel cast dell'Isola dei Famosi 2018 ci sarà anche lei. Questa esperienza è stata scelta la Bianca Atzei al fine di ritrovare se, ma soprattutto farsi conoscere dal pubblico in tutti i suoi aspetti. Nel frattempo però sembra essere sparita dalle scene Elettra Lamborghini. Recentemente abbiamo avuto più volte modo di parlare di una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi, anche se non era mai stata confermata. Dopo varie news, anticipazioni, ecc... Sembrerebbe che Elettra Lamborghini abbia deciso di non partire per la partecipazione, sarà effettivamente così? L'Isola dei Famosi sarà cancellata? Ecco cosa sta succedendo La notizia di oggi che sta lasciando sconvolti i fanno dell'Isola dei Famosi 2018, riguarda l'eliminazione del reality. Secondo alcune voci di corridoio sembra che L'Isola dei Famosi sarà cancellata dal palinsesto Mediaset... Alla base di tutto ci sarebbe il laterribile remoto che ha colpito le isole Cayman, set della reality. La cosa ha fatto nascere così l'allarme Tsunami, una cosa che potrebbe mettere seriamente a rischio la vita dei partecipanti e non solo. Sulla base di queste motivazioni, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della redazione dell'Isola dei Famosi 2018, l'inizio del reality show potrebbe slittare a data da destinarsi.

