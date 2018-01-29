Home Intrattenimento Romanzo Familiare anticipazioni ultima puntata e seconda stagione

Romanzo Familiare anticipazioni ultima puntata e seconda stagione

di Redazione 29/01/2018

In queste ultime settimane la serie tv Romanzo Famigliare, diretta da Francesca Archibugli, è riuscita a conquistare anche il cuore dei più scettici. La serie segna anche il ritorno nel piccolo schermo di Vittoria Puccini, nei panni di Emma madre di Micol che a breve diventerà mamma della sua bambina. Le anticipazioni dell'ultima puntata a quanto pare però svelano qualcosa anche sulla produzione della seconda stagione... Dunque ci sarà? Emma incinta di Agostino? Al centro dell'ultima puntata di Romanzo Famigliare senza ombra di dubbio troviamo Emma che annuncia di essere incinta di Agostino, che segna così la salvezza del loro matrimonio. A quanto pare la coppia nonostante i tradimenti e l'intromissione della ex fidanzato di Emma, Giorgio, pare che sia riuscita a riconciliarsi ritrovando l'amore che li ha uniti fin da ragazzini. Nonostante i loro problemi però sembra che Agostino dovranno fare i conti anche con il futuro di Micol che, secondo le anticipazioni dell'ultima puntata, mettere alla luce la sua prima bambina Clara. Tra le tue confezioni di Emma c'è anche il rapporto che la figlia Micol a con il compagno di scuola Ivan, da tempo anche ospite della Fondazione Liegi che suo padre le ha dato il compito di gestire. Romanzo Familiare seconda stagione, Micol chi sceglierà tra Federico e Ivan? La protagonista indiscussa di questa ultima puntata di Romanzo Familiare senza ombra di dubbio è Micol. La sedicenne nonostante le sue ansie e le sue paure, riuscirà a mettere al mondo la sua prima bambina Clara, avuta da una relazione con il suo insegnante di clarinetto Federico... Nonostante una momentanea di conciliazione con l'ex fidanzato, sembrerebbe che Micol sia sempre più vicina al suo compagno di scuola Ivan, ragazzo sordomuto che fin da subito le ha dato la sua amicizia e grazie alla quale è nato un sentimento molto forte. Le anticipazioni dell'ultima puntata che da qualche ora circolano sul web però danno non poche speranze ai fan della serie, che per scoprire il finale della storia di Liegi a quanto pare dovremmo aspettare la seconda stagione. La serie della nuova fiction dovrebbe raccontare non solo la nuova gravidanza di Emma ma anche conflitto sentimentale di Micol con Federico e Ivan...

