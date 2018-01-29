Home Salute Parte sinistra del cervello: ecco perchè dimentichiamo le cose

di Redazione 29/01/2018

Tutto ciò che l'uomo fa parte dal cervello anche le questioni di memoria. A chi non è mai capitato di dimenticare i nomi di persone che si conoscono o di cui abbiamo appena fatto noscenza. Certo non è bello chiacchierare con una persona senza saperne il nome, ma diciamo pure che la scienza ci giustifica dando la cola alla parte sinistra del cervello. La ricerca sulla parte sinistra del cervello Secondo una ricerca compiuta dall’Università di Manchester, pubblicata «Cerebral Cortex», la causa è del lato sinistro del cervello, l’area che per l’espressione verbale della cosiddetta «memoria semantica». Il risultato è giunto dopo che gli studiosi hanno preso in esame 41 pazienti a cui, causa di una epilessia di lunga data, era stata portata via una parte del cervello. Le persone prese in esame, in seguito all’operazione chirurgica, erano potute tornare a fare la loro solita vita, andando normalmente a lavoro e ricominciando tranquillamente a guidare visto che si erano placati i momenti di crisi epilettiche. In un secondo momento gli scienziati hanno voluto mostrare loro delle foto di personaggi famosi, tipo Brad Pitt o la regina Elisabetta, chiedendo di dire un nome e, in una seconda fase, di analizzare le loro emozioni. La metà dei partecipanti allo studio ava subito un intervento al lato sinistro del cervello, nel lobo temporale anteriore, mentre l’altra metà nella corrispondente parte del lato destro. I risultati dell'analisi sono stati messi a confronto con quelli di altre 20 persone senza alcun tipo di problema. La spiegazione scientifica Una delle autrici dello studio, Grace Rice ha spiegato che «la ricerca per la prima volta ha mostrato che, almeno per la memoria semantica, entrambi i lati del cervello svolgono un ruolo importante dal punto di vista visivo e verbale. C’era, però, una differenza: quando si trattava di espressione verbale della memoria semantica stessa, che riguardava più la chirurgia sul lato sinistro del cervello».

