Romeo e Giulietta, attori fanno causa a Paramount: “filmati nudi da adolescenti”

I due attori protagonisti del film “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli hanno fatto causa alla Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari: sono stati costretti a filmare nudi quando avevano 15 e 16 anni.

Romeo e Giulietta fanno causa alla Paramount

Olivia Hussey e Leonard Whiting, i due protagonisti del film “Romeo e Giulietta” del 1968, diretto dal regista Franco Zeffirelli, hanno fatto causa alla Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari.

Gli attori, all’epoca delle riprese ancora adolescenti, avevano rispettivamente 15 e 16 anni quando è stato detto loro che avrebbero dovuto girare una scena completamente nudi. Secondo quanto riferito dai due, inizialmente era previsto che indossassero indumenti intimi color carne.

Tuttavia, la stessa mattina delle riprese Franco Zeffirelli ha comunicato che Olivia Hussey e Leonard Whiting avrebbero recitato nudi, con la telecamera posizionata in modo tale da non riprendere nudità.

Citazione in giudizio per presunti abusi sessuali, molestie e frode

I protagonisti di “Romeo e Giulietta” del 1968, che adesso hanno 71 e 72 anni, hanno citato in giudizio la Paramount Pictures presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles con accuse di abusi sessuali, molestie e frode.

Oltre ad essere stati costretti a girare una scena nudi, sebbene fosse stato detto loro che non sarebbe stato necessario, sembra che Zeffirelli abbia esercitato anche delle pressioni psicologiche sui due giovani attori, dicendo loro che se non avessero fatto come diceva il film sarebbe stato un fallimento e la loro carriera nel cinema sarebbe andata in fumo.

Il regista Franco Zeffirelli è scomparso anni fa, ma Olivia Hussey e Leonard Whiting dichiarano di essere stati profondamente segnati dall’accaduto e di aver sofferto danni emotivi: hanno pertanto chiesto alla Paramount un risarcimento danni di oltre 500 milioni di dollari.