Twich down: l’app di streaming non funziona in tutto il mondo

Negli ultimi minuti sono aumentate sensibilmente le segnalazioni da parte degli utenti e degli addetti ai lavori di Twich, che non riescono a utilizzare l’applicazione di streaming che permette di realizzare delle live di gaming, just chatting e altre tipologie di contenuto in diretta. Non sono ancora chiare le cause del malfunzionamento di Twitch in tutto il mondo: in molti parlano di attacco hacker o di down dei server che regolano il funzionamento della piattaforma; si attendono aggiornamenti in merito.

Twitch down: migliaia di segnalazioni in tutto il mondo per l’app di streaming

Seguendo le tendenze che si sono diffuse sulle piattaforme adibite a raccogliere le segnalazioni degli utenti, Twitch non funziona in tutto il mondo. Si tratta di un malfunzionamento che non permette di visualizzare i contenuti presenti nell’applicazione, oltre che gli streamer in live. A quanto pare, Twich non funziona neanche per i content creator, che non riescono a servirsi della piattaforma per entrare in streaming; le segnalazioni di Twich down sono state raccolte velocemente in tutto il mondo, anche in Italia, ma non sono state rese note ancora le cause ufficiali del malfunzionamento.