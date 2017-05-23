Home Attualità Rosa e Pietro dopo la scelta di Uomini e Donne

di Redazione 23/05/2017

Una scelta a sorpresa, quella di Rosa Perrotta che ha concluso la stagione del Trono Classico, ma che è anche piaciuta molto. Come confermano infatti le ultime news di Uomini e Donne anche se il pubblico era schierato dalla parte di Pietro tartaglione, molti pensavano che il corteggiatore preferito sarebbe stato Alex Adinolfi e invece non è stato così. Pietro ha detto subito sì e i due ragazzi, come confermano le ultime news di Uomini e Donne, hanno anche passato la loro prima notte insieme. A qualche ora dalla scelta infatti, come ha anticipato con alcune foto il blog Il Vicolo delle News, Rosa e Pietro sono stati avvistati per le strade del centro di Roma ed erano anche seguito dalle telecamere e dalla redazione di Uomini e Donne che quasi sicuramente stavano girando nuove immagini da integrare con la puntata della scelta che verrà trasmessa nel pomeridiano di Canale 5 mercoledì 24 oppure giovedì 25 maggio. Sarà l'occasione per rivivere tutte le emozioni che la tronista e il suo corteggiatore preferito hanno vissuto sia nel loro percorso che nell'atto finale, ma probabilmente anche per rivedere le ultime coppie uscite dal dating show di Maria De Filippi, Marco e Federica oltre a Luca e Soleil. Quella di Rosa per Pietro è una passione esplosa all'improvviso perché la modella salernitana era molto attratta da Mattia Marciano che poi ha deciso di corteggiare Desirée Poppe, poi sembrava pendere dalla parte di Alex che aveva già conosciuto fuori dal programma. Ma alla fine ha scelto Pietro e dopo avergli già fatto conoscere i suoi in una delle ultime esterne ora avrà il tempo di approfondire il suo rapporto con il giovane avvocato casertano.

