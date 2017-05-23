Mike Bird si racconta dopo Amici 16: Il mio futuro non è firmare autografi
di Redazione
23/05/2017
Mike Bird si è fermato un passo prima della finale di Amici 16, con immensa sorpresa del pubblico e dei suoi fan. Il cantante della squadra Bianca, considerato anche il ribelle cupo di questa edizione, adesso però ha deciso di dedicarsi anima e corpo al suo futuro artistico avendo già bene in mente una strada da percorrere… “Il mio futuro non è firmare autografi”. Mike Bird è l’ultimo eliminato dal serale di Amici 16 e sembra essere ufficialmente pronto a impegnarsi solamente sul suo percorso artistico. La priorità in assoluto per il giovane artista pare sia solo ed esclusivamente la musica, una scelta presa già durante il suo percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e concretizzata grazie anche a Emma Marrone che ha sempre cercato di mettere in luce i suoi aspetti artistici. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Mike Bird, ha raccontato come al momento sia riuscito a trovare un minimo di pace lontano dai riflettori della scuola di talenti ma non solo… Quello che abbiamo visto nel corso di questi mesi è Mike Bird a 360°, nonostante il suo essere troppo cupo che Emma Marrone gli ha rimproverato più volte, probabilmente lo stesso motivo per cui il ragazzo ha dichiarato: “Il mio futuro non è firmare autografi”. In occasione dell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Mike Bird ha dichiarato di sentirsi un “animale da palcoscenico”. Il cantante infatti spera di portare la sua musica più ai concerti che nelle varie firme copie, sostanzialmente ha la voglia di far conoscere ai suoi fan Mike Bird l’artista oltre che la persona. “Io voglio portare la gente ai concerti, non agli in-store.- Spiega Mike Bird -. Voglio vedere persone fare chilometri per sentire cosa so fare sul palco. Ma più di tutto, voglio dare vita a un bel disco”.
