Rosy Abate anticipazioni, i fan in rivolta: dov'è Domenico Calcaterra?

di Redazione 27/11/2017

Quest'ultima puntata di Rosy Abate ha davvero conquistato il pubblico. Le domande che in queste ore stanno andando le anticipazioni sono: chi è la famiglia che ha adottato Leonardino? Ma soprattutto dov'è Domenico Calcaterra? I fan nelle ultime ore hanno animato una vera e propria rivolta sul web. Rosy Abate e la decisione difficile per Leonardino Rosy Abate è ufficialmente tornata in gioco. Dopo la notizia riguardante il figlio, creduto morto e invece segretamente adottato, e la morte del futuro marito Francesco la sua vita è stata stravolta nuovamente. L'obiettivo della Regina di Palermo in un primo momento era quello di farsi spazio nella vita del figlio facendosi assumere come baby-sitter. Fin dal primo istante Rosy Abate è stata catturata dagli occhi di Leonardino, ormai diventato un ragazzino che in un certo qual modo riconosce i tratti famigliari della madre anche se fatica a riconoscerla. La Regina di Palermo inizialmente decide di vivere la felicità ritrovata con il figlio, cercando di escogitare un modo per portarlo via con se mentre cerca di scoprire qualcosa in più sulla famiglia adottiva. Dopo essersi salvati miracolosamente da un incidente Rosy Abate prende una decisione che nessuno avrebbe mai immaginato, ovvero quella di lasciare il figlio a Roma al fine di restare al sicuro insieme a una famiglia che comunque lo ama quanto lei. Domenico Calcaterra ci sarà nella serie Rosy Abate? Ecco le anticipazioni Il protagonista indiscusso delle anticipazioni sulla serie Rosy Abate è solo lui... Domenico Calcaterra. Il personaggio clou di Squadra Antimafia ci sarà nella serie spin off? Al momento gli sceneggiatori non hanno rivelato nulla sul poliziotto, anche se secondo alcuni rumors l'adozione del bambino sarebbe opera sua. La cosa ha animato una rivolta dei fan che stanno cercando di animare la loro speranza di vedere insieme Rosy Abate e Domenico Calcaterra. Per capire se effettivamente l'uomo apparirà nelle prossime puntate non ci resta che aspettare la quarta puntata in programma per domenica 3 dicembre.

