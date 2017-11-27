Home Intrattenimento Stefano De Martino e Gilda stanno insieme? Ecco la verità su Belen

Stefano De Martino e Gilda stanno insieme? Ecco la verità su Belen

di Redazione 27/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Queste ultime settimane per la famiglia Rodriguez sono davvero particolari, soprattutto se facciamo riferimento all'aspetto sentimentale. Dopo la fine dell'amore tra Cecilia e Francesco Monte, Jeremias è pronto a tornare con la sua ex mentre Belen avrebbe lasciato Andrea Iannone. La domanda dei fan è Stefano De Martino e Gilda stanno insieme? Ecco la verità. Stefano De Martino ha lasciato Gilda per Belen? Come abbiamo appena accennato sono settimane particolari per i Rodriguez in ambito sentimentale, soprattutto per quanto riguarda Belen Rodriguez che avrebbe deciso di lasciare Andrea Iannone. La notizia è stata pubblicata la scorsa settimana dal settimanale Chi, spiegando che la showgirl argentina in realtà non fosse pronta per un altro matrimonio. Che sia ancora innamorata di Stefano De Martino? La news di gossip in un primo momento sembra esser stata confermata dalle indiscrezioni che volevano il ballerino di Amici 2017 single. Molti fan infatti sono convinti che Stefano De Martino abbia deciso di lasciare Gilda per Belen. Stefano De Martino single, la verità su Gilda Negli ultimi tempi Stefano De Martino aveva ufficializzato la sua storia con Gilda e quindi un cambiamento di vita che lo vedeva finalmente lontano dai gossip con Belen. Ricordiamo nel corso di questa estate Andrea Iannone aveva addirittura preferito affittare una villa a Ibiza per trascorrere le vacanze con la fidanzata. Il 2016 e il 2017 sono stati un susseguirsi di news che parlavano di un passibile riavvicinamento tra la showgirl e l'ex marito. Ma qual è la verità? Stefano De Martino single di nuovo? Sembrerebbe che il ballerino infatti non abbia lasciato Gilda, la conferma arriverebbe dal fatto che la coppia è stata avvistata insieme durante il compleanno della coreografa di Amici 17, Macia Del Prete, ma non solo... Stefano De Martino ha addirittura deciso di tornare a vivere a Milano per stare più vicino alla nuova fidanzata e al figlio Santiago. Sarà effettivamente così?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp