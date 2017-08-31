Sabrina Ghio di Amici prossima tronista di Uomini e donne?

Sabrina Ghio è arrivata in finale ad Amici 2003. La ballerina, mamma di Penelope, sarà la prossima tronista di Uomini e donne. L’ex allieva del talent è stata avvistata a Roma mentre girava il video di presentazione.

Guendalina Canessa lancia un indizio social: il post a Sabrina prima di UeD

Il trono rosa di Uomini e donne deve essere rinnovato, nella scorsa edizione ci sono state troniste interessate solo ad apparire, tranne Clarissa Marchese, l’unica scelta di cuore che ci ha emozionati. Se sarà confermata la presenza di Sabrina Ghio sul trono classico potrebbe conquistare anche la fetta di pubblico pomeridiano più scettica e convinta che Uomini e donne sia solo un teatrino.

A lanciare l’anticipazione ‘bomba’ dell’arrivo di Sabrina Ghio sono state le talpine de Il Vicolo delle News, considerate le più attendibili in tema di ‘segnalazioni’. Qualche giorno fa hanno avvistato la 32enne romana insieme alla redazione per le riprese del video di presentazione per Uomini e Donne. Questo non è l’unico indizio, Guendalina Canessa, amica si Sabrina, ha scritto un post di incoraggiamento: «Felice per te. Meriti di Goderti questa vita al Massimo e di essere al Top della felicità….. Ti voglio tanto bene Amica mia non vedo l'ora di stritolarti di abbracci».

Chi è Sabrina Ghio la tronista di Uomini e donne?

Sabrina Ghio ha partecipato all’edizione 2003 di Amici di Maria De Filippi per la categoria ballo, era molto apprezzata dai professori e soprattutto dal maestro Garrison. All’epoca del talent aveva appena 18 anni e sono cambiate tantissime cose nella sua vita. Sabrina è mamma di una bambina di 4 anni, si chiama Penelope. È nata dall’unione con Federico Manzolli, un matrimonio naufragato da due anni. Scorrendo nel nostro archivio di gossip abbiamo trovato un’altra relazione con Cristiano Iovino, ma evidentemente non è andata bene.

Maria De Filippi che tiene molto alla felicità dei suoi ‘Amici’ potrebbe aver deciso di dare questa opportunità a Sabrina Ghio. Purtroppo la 32enne ha appeso le scarpette al chiodo. In un’intervista ha dichiarato che si è allontanata dal mondo della danza poco prima di rimanere incinta, poi ha abbandonato definitivamente. È molto pigra e non ha intenzione di tornare a ballare, però si dedica alla moda, altra sua grande passione. I corteggiatori di Sabrina Ghio devono stare molto attenti, al primo posto c’è solo la figlia Penelope, quindi ‘astenersi perditempo’.