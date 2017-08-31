Manila Boff dama del trono over di UeD: Giorgio Manetti interessato?

È iniziata la nuova stagione del trono over. La prima puntata di Uomini e donne registrata ieri andrà in onda il 18 settembre 2017 su Canale5 alle 14,40 circa e già conosciamo le prime anticipazioni. Tante le novità social introdotte da Maria De Filippi e i volti nuovi dell’edizione 2017-2018.

Ex corteggiatrice torna a Uomini e donne: Manila Boff al trono over

Il parterre femminile di UeD over è stato quasi rinnovato. Diciamo ‘quasi’ perché Gemma Galgani, dopo la rottura con Marco Firpo, è ritornata ad occupare la sua sedia. Per la gioia dei telespettatori quest’anno ci aspettano tantissimi siparietti con Tina Cipollari, più agguerrita che mai! Nella diretta Facebook di Uomini e donne di ieri pomeriggio gli occhi però sono caduti su una nuova dama Manila Boff.

Manila è una vecchia conoscenza del programma, la 36enne vive in Versilia e in passato ha corteggiato Aldo Palmeri e Tommaso Scala. Nel corso della prima registrazione più di qualche cavaliere ha già mostrato il suo interesse nei confronti della Boff che mostra molti anni in meno di quelli dichiarati. Noi abbiamo un piccolo presentimento, Manila Boff potrebbe fare breccia nel cuore di Giorgio Manetti.

Manila Boff troverà l’amore a Uomini e donne?

Sono passati molti anni dalla prima apparizione televisiva di Manila. La dama del trono over ha partecipato al programma ‘Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio?’ ed è arrivata anche in finale, ma non è stata scelta. Al trono classico la Boff ha litigato con diverse corteggiatrici, tra cui Irene Casartelli, quindi il trono over di quest’anno potrebbe essere molto movimentato.

Decisa a trovare l’amore della sua vita in tv, Manila Boff si è rimessa nuovamente in gioco e speriamo davvero che riesca a lasciare lo studio di Uomini e donne in compagnia di un bel cavaliere, non prima di averci regalato colpi di scena e gossip su cui spettegolare. Vi aspettiamo molto presto!