Salento, terra contaminata da arsenico: quali pericoli per la salute?

La nostra terra è inquinata e non ci riferiamo solo allo smog. Nel suolo della Puglia sono state trovate tracce di arsenico, che in passato era utilizzato come pesticida, ed è considerato pericoloso per la salute dell'uomo.

Genotossicità del suolo

La Lilt, Lega Italiana Tumori, ha commissionato uno studio in collaborazione con l'Università del Salento, l'Asl e la Provincia di Lecce chiamato “Progetto Geneo”. I dati rilevati destano preoccupazione perché in 30 dei 32 comuni presi in considerazione sono stati rilevati dati di arsenico elevati. Gli scienziati hanno prelevato dei campioni di terra per analizzarli in laboratorio, ogni campione presentava diversi valori relativi al ph, alla presenza di metalli pesanti, IPA (idrocarburi policiclici aromatici), e ancora diossine e pesticidi. In seguito è stata valutata la mortalità e la riproduttività dei lombrichi.

Tumori nel Salento

Marianna Burlando ha spiegato alla Gazzetta del Mezzogiorno che hanno iniziato a studiare i motivi per cui sempre più salentini si ammalavano. Dai dati emersi però pare non esserci una correlazione tra comparsa di tumori e presenza di sostanze inquinanti anche se nelle aree analizzate sono state rinvenute tracce importanti di arsenico, berillio e vanadio. Inoltre la presenza di arsenico non è riconducibile all'uso dei pesticidi. Lo studio ha evidenziato che gli inquinanti non superano i limiti di legge ma dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti. L'incidenza dei tumori oggi non si riferisce ai contaminanti rivelati con lo studio ma a 10-40 anni fa anche se gli esperti sottolineano che sono cambiati anche i tipi di tumore.

Gli scienziati concordano sul fatto che le Istituzioni debbano individuare quanto prima le sorgenti di inquinamento dei suoli e predisporre tutte le soluzioni per intervenire nella salvaguardia del territorio e per la salute della popolazione.