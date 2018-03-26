Home Intrattenimento Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, il ricordo dopo la morte

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, il ricordo dopo la morte

di Redazione 26/03/2018

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi senza ombra di dubbio sono state una delle coppie che più ha segnato il panorama televisivo italiano. La conduttrice giornalista Italiana oggi ha lasciato il suo ricordo dopo la morte dell'ex marito. Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi il matrimonio Qualche settimana fa Rita Dalla Chiesa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo avevo avuto modo di raccontare il matrimonio con il presentatore Fabrizio Frizzi. La conduttrice e giornalista in quell'occasione aveva già In un certo qual modo annunciato l'arrivo a breve di una triste notizia per quanto riguardava Fabrizio Frizzi l'eterno ragazzo della TV. Ricorso della sua intervista la conduttrice aveva raccontato quella che per tutti era stata la favola di Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi matrimonio. La coppia infatti nel momento della riunione non si separava mai, vivendo sempre l'una a stretto contatto con l'altro, fin quando non arriva il divorzio. Nonostante tutto però lo splendido rapporto tra i due si era mantenuto negli anni, anche quando Fabrizio Frizzi aveva sposato Carlotta Mantovan dal quale aveva avuto la figlia Stella. Giancarlo Magalli messaggio su Facebook: "E per un sorriso..." La morte di Fabrizio Frizzi ha scosso la popolazione italiana oltre che i suoi fan. Il conduttore nell'arco della sua carriera riuscita a farsi benvolere da tutti coloro che oggi stanno facendo di tutto per scrivere un ricordo sui social, o che comunque hanno avuto modo di incontrarlo durante la loro vita. Allo stesso modo Giancarlo Magalli è stato uno dei primi a scrivere un messaggio su Facebook, annunciando anche la sua volontà di non andare in onda con i fatti vostri. "Il telefono che sono molto presto la mattina fa sempre di avere cattive notizie, ma mai avrei pensato stamattina che mi avrebbe raggiunto una cosa così dolorosa, così straziante forse non del tutto inattesa - scrive Magalli. Nell'ultimo messaggio che ci siamo scambiati qualche settimana fa mi scriveva: <<La terapia c'è e la sto facendo. Non sarà facile, ma spero di portare a casa la pellaccia>>. Era riuscita ad infilare un sorriso anche in una comunicazione drammatica come quella. Ed è proprio quel sorriso che non ci abbandonerà mai. E per ogni sorriso che lui ci ha regalato a noi gli saremo grati sempre". Rita Dalla Chiesa il ricordo per Fabrizio Frizzi Rita Dalla Chiesa oggi è stata una delle prime persone che si è recata all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove si trovava ricoverato Fabrizio Frizzi al momento della morte, come pubblicato dall'Ansa. La conduttrice si è presentata insieme alla figlia, al fine di manifestare il suo cordoglio alla moglie di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan e alla piccola Stella di soli 5 anni. Rita Dalla Chiesa, una volta fuori l'ospedale Sant'Andrea, è stata subito a salita dei vari reporter che si trovavano all'ingresso, non riuscendo però rispondere a nessuna delle loro domande se non con una piccola accenno ti ricordo: "Mancherà a tutti...".

