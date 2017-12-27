Home Salute Salmonella nel latte, 35 neonati contagiati in Francia

Salmonella nel latte, 35 neonati contagiati in Francia

di Redazione 27/12/2017

La magistratura francese è stata costretta ad aprire un'inchiesta preliminare per individuare quanto sia grave il caso di intossicazione da salmonella contenuta nel latte in polvere per neonati . La Francia negli ultimi giorni sta vivendo questa spiacevole situazione dopo che 35 bambini sono risultati positivi alla salmonella per aver consumato lo stesso latte in polvere, marchiato Lactalis. I bambini ricoverati sono 16 ma per fortuna nessuno di loro rischia la vita. L'indagine della Magistratura Secondo le fonti giudiziarie, l'accusa dei pm sarà di attentato alla salute altrui in quanto sono state provocate lesioni non volontarie oltre al fatto che sono state messe a rischio le vite di bambini neonati. Tuttavia l'indagine presterà la massima attenzione anche su eventuali e possibili frodi, nonché errori ed omissioni per il richiamo del prodotto. La prima ondata di ritiro ha riguardato più di 7mila tonnellate di prodotto compensato in 625 partite ed era avvenuto già il 10 dicembre scorso. Dopo queste misure la stessa azienda ha avuto sentore che i lotti contaminati fossero molti di più rispetto a quelli ritirati. Per questo motivo, alcuni giorni fa il complesso aziendale ha immediatamente annunciato il ritiro di altri lotti dal commercio I richiami dal commercio del latte con salmonella I richiami dei lotti di latte contaminato in commercio non hanno riguardato solamente la Francia ma anche altri paesi all'estero. Il tutto parte dall'impianto di Lactalis a Craon, che si trova ad ovest della Francia, dove sono stati realizzati o trasformati i prodotti sospetti. L'azienda produttrice di alimenti a base lattiera-casearia, di origine francese, ha tuttavia il sospetto che l'epidemia di salmonella sia partita in seguito ad alcuni lavori realizzati durante la fase di produzione del primo semestre di quest'anno e per questo ha ritenuto opportuno ordinare il ritiro dagli scaffali in tutta la Francia e in Europa per quei lotti che provengono dallo stabilimento in questione che hanno data di fabbrica dello scorso febbraio .

