Addio tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti su Instagram, perché si sono lasciati

di Redazione 27/12/2017

Con un botta e risposta social e dopo 10 mesi di rumors è arrivata la conferma della fine della storia tra la tronista e il corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Natale amaro su Instagram per Sonia ed Emanuele “Non è giusto continuare a farci del male”: queste le ultime parole di una storia d’amore, per l’esattezza quella tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Prima, la coppia sembrava molto affiatata, tanto da esprimere il desiderio di sposarsi e avere dei figli. Invece, si sono lasciati. La maledizione del programma di Maria De Filippi si è abbattuta anche su di loro. Sonia ed Emanuele si erano conosciuti nel programma poco più di un anno fa, quando sul trono accanto a lei sedeva anche Claudio Sona, passato alla storia come il primo tronista gay del regno di Queen Mary. E’ Tv Zap a dare la triste notizia, scovando dei post su Instagram dei diretti interessati che hanno voluto scrivere ai fan le motivazioni di questo addio che, possiamo dirlo, era nell’aria da tempo. Emanuele Mauti Instagram, messaggio d’addio di Natale Inutile negare che la crisi aleggiava sui due ragazzi già poco prima di Natale, ma adesso i social consegnano ai fan l’amara conferma: Emanuele scrive un lunghissimo messaggio su Instagram in cui spiega l’accaduto. Parla di una sconfitta, per l’esattezza della loro sconfitta, pur ammettendo che Sonia è una donna incredibile e con una voglia di vivere da invidiare, come il suo prendersi cura del suo ragazzo con amore. Cosa che ad Emanuele ha cambiato la vita e il modo di amare una donna. Purtroppo, per 10 mesi pensavano entrambi che l’amore risolvesse ogni cosa, ma i ritmi di vita, l’orgoglio, l’egoismo, gli errori e le passioni hanno tolto del tempo alla coppia e ciò che è stato unito è diventato distante. Per questo, non sarebbe giusto che i due continuino a farsi del male, anzi, i due si meritano di essere felici. Mauti è dispiaciuto di dover ancora una volta constatare come le persone non abbiano compreso la loro discrezione, ma conclude dicendo un ti voglio bene a Sonia. Sonia Lorenzini risponde all’ex su Instagram Sonia Lorenzini invece affida i suoi pensieri a una Instagram Story che termina con una frecciatina ai detrattori, spiegando che il silenzio della coppia di Uomini e Donne è stato per rispettare loro stessi e la loro relazione, non certo per mancare di rispetto ai loro fan. Non stante la vita dà e tolga, a loro ha dato sogni e speranze per il futuro, nonostante la favola non abbia avuto il lieto fine desiderato. Ringrazia i follower per l’affetto e si auspica che possano apprezzare Sonia ed Emanuele come persone e individui, più che una coppia. E conclude ringraziando chi sa tutto, ovvero il suo ex.

