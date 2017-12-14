Salmonella nel pepe nero: il lotto ritirato dal Ministero della Salute

Il pepe nero macinato Cucina e Sapori del consorzio Dias è contaminato dal batterio della salmonella. Il Ministero della Salute ha predisposto il ritiro dal commercio.

Allerta alimentare: pepe nero pericoloso

Ogni giorno il Ministero della Salute si occupa della sicurezza alimentare e ritira dal mercato prodotti contaminati. Purtroppo a volte si tratta di bufale ma nel caso del pepe nero Cucina e Sapori è tutto vero. Il marchio è molto conosciuto e lo stabilimento che lo produce ha sede a Verona. A differenza delle altre allerte alimentari questa è molto seria perché il pepe nero risulta contaminato dal batterio della salmonella, uno dei peggiori. A finire sotto accusa il lotto numero EU 17823 con scadenza del 10/10/2020, nella confezione da 35 grammi circa. Il pepe nero macinato finito sotto accusa è commercializzato dal Consorzio DIASS. Il Ministero, come sempre, raccomanda di riportare il prodotto dove è stato acquistato e di non consumarlo.

Salmonella e salmonellosi

Il batterio della salmonella il cui nome scientifico è Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium è un batterio di tipo Gram-negativo. Il periodo di incubazione del virus è compreso tra 12 ore e 3 giorni e i sintomi della salmonellosi, nei casi meno gravi, scompaiono in 4-7 giorni. Nei casi peggiori potrebbe essere necessario il ricovero in ospedale. Purtroppo molte persone non comprendono di avere la salmonellosi e non si curano a dovere. Inoltre alcuni tipi di salmonella sono diventati resistenti agli antibiotici e il contagio attraverso gli alimenti contaminati come il pepe nero Cucina e Sapori rappresenta un rischio molto grave. L'ultimo richiamo per salmonella lo scorso mese di ottobre, in quel caso si trattava del salame piccante. Alimenti come salumi e uova sono molto più esposti rispetto ad altri.