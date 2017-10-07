Rischio salmonella nel salame piccante, quali sono i lotti ritirati

Allarme salmonella, ritirati lotti salame piccante in Italia

Un lotto di salame piccante del Salumificio Del Nera, in provincia di Perugia, contiene salmonella: l’allarme del Ministero della Salute, quali sono i lotti contaminati e cosa si deve fare in questi casiA causa della presenza diilha richiamato un lotto diche è stato prodotto dal, in provincia di Perugia. L'avviso è datato al 4 ottobre 2017. L'ultimo richiamo di, in ordine cronologico, aveva interessato nei giorni scorsi degli spinaci surgelati per sospetta contaminazione da mandragora. Il caso è stato discusso anche in televisione dai principali media di informazione. Di recente si sono avuti altri casi di contaminazione alimentare, che per fortuna non hanno avuto ulteriori conseguenze per laIldel salame piccante del Salumificio Del Nera è quello prodotto in dataed ha perdi consumazione il. Il richiamo interessa le confezioni da 350 grammi con la sigla Q1920/L, il marchio dello stabilimento. Come avviene per gli altri casi di richiamo alimentare,il prodotto in questione. Si deve immediatamente restituire ilal supermercato in cui si è effettuato l’acquisto, altrimenti si può gettare via. Se si è mangiato ile si hanno determinati, si ha probabilmente una intossicazione alimentare con rischioI sintomi più comuni di salmonella sono, che iniziano a comparire entrodal consumo del prodotto, in questo caso il salame piccante. Il più delle non è assolutamente necessario l'intervento esterno di un medico e i disturbi passano da soli, ma ovviamente in soggetti più delicati, come bambini, anziani e persone convalescenti e debilitate (con), è bene intervenire tempestivamente e chiamare il proprio medico curante. Ma attenzione a dirgli che probabilmente c’è rischio salmonellosi, in quanto gli antibiotici sono altamente sconsigliati per scongiurare lainvece di scongiurare la presenza di questo batterio nelleLa salmonella si combatte con la. Per prevenire la contaminazione è necessario cuocere bene gli, specie di derivazione animale, allo scopo di eliminare eventuali batteri, in più si devecon acqua fredda e bicarbonato prima del loro consumo.sono i cibi più contaminati perché i batteri trovano terreno fertile per proliferare e scatenare la salmonellosi, per questo il, anche se ha minime tracce di questi organismi, è stato ritirato prontamente dal mercato dopo l’allerta del Ministero della Salute.