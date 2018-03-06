Home Salute Salsicce avariate: strana contaminazione in 180 persone

Salsicce avariate: strana contaminazione in 180 persone

di Redazione 06/03/2018

Il Sudafrica è in allerta per delle salsicce avariate che stanno portando un'epidemia di listeriosi, la più grave mai avuta in tutto il mondo, che ha già portato 180 morti e contagiato più di mille persone. Salsicce avariate, il contagio A quanto dice il ministro della Salute, tutto è iniziato lo scorso mese di gennaio quando nove bambini di un asilo nido, tutti più piccoli dei 5 anni, sono stati ricoverati all'ospedale Chris Hani Baragwanath di Soweto con la gastroenterite. Il pediatra di turno ha immediatamente allertato per listeriosi avvisando il Dipartimento di salute pubblica. È stato a questo punto che sono stati raccolti campioni di cibo di due marchi polacchi, Enterprise e RCL, per inviarli ai laboratori ministeriali che hanno potuto così relazionare i campioni al ceppo di listeria che sta spaventando e contaminando le persone. Una volta verificato che i cibi dell'azienda fosse colmi di batteri letali, un team di esperti, accompagnati dai consulenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha visitato l’impianto di Polokwane, nel nord del Sudafrica, della Enterprise Foods per raccogliere altri alimenti. Motsoaledi ha detto"Possiamo concludere scientificamente che la fonte dell’attuale epidemia è proprio il cibo che viene prodotto in questo stabilimento". Salsicce avariate, l'azienda si difende Nel frattempo l'azienda, che è legata al colosso internazionale Tiger Brands, si difende, affermando che non esiste alcun nesso tra le 180 morti registrate per listeria nel paese e i prodotti da loro realizzati. Intanto proprio le salsicce "Polony" sono state ritirate dal commercio e il Ministero ha invitato i cittadini a "evitare tutte le carni lavorate che vengono vendute come pronte al consumo, che potrebbero essere a loro volta contaminate a causa della vicinanza con il prodotto incriminato". La malattia è pericolosa per tutti, in particolare per i neonati, gli anziani, le donne incinte e in generale tutti coloro che hanno un basso livello immunitario. L'infezione, provocata dal batterio Listeria monocytogenes, può avvelenare il sangue fino a causare la meningite batterica, un’infiammazione potenzialmente mortale del tessuto del cervello e del midollo spinale.

