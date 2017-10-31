Home Scienza e Tecnologia Samsung Galaxy S8 aggiornamento, in arrivo il beta test Android Oreo

Samsung Galaxy S8 aggiornamento, in arrivo il beta test Android Oreo

di Redazione 31/10/2017

Samsung Galaxy S8 è già in aggiornamento! Gli sviluppatori del nuovo smartphone stanno per lanciare nel mondo digitale una chicca che potrebbe conquistare fin da subito il cuore degli utenti, ma anche dei più golosi. Secondo alcuni fonti ufficiali infatti è in arrivo il download per il beta test dell'Android Oreo. Samsung Galaxy S8 aggiornamento beta test Android Oreo Quando si parla di Samsung Galaxy S8 la prima cosa che tutti noi pensano realmente è: ma è in arrivo già un nuovo aggiornamento del sistema? La cosa spesso ci sembra impossibile e a tratti eccessiva dato che in molto non sentono la necessità di cambiare costantemente il sistema operativo. Consideriamo sempre il fatto che l'utente impiega sempre un po' di tempo ad adattassi al proprio smartphone. Questa volta però gli sviluppatori del Samsung Galaxy S8 e S8+ hanno realizzato qualcosa di unico e sui generis, il nuovo aggiornamento infatti prevede un beta test del sistema operativo Android Oreo. Avete letto bene, sistema operativo Android Oreo. Questo infatti prevede un designe e delle animazione tutte incentrate sul biscotto che negli ultimi anni ha letteralmente conquistato il cuore dei golosi. Samsung Galaxy S8 beta test Android Oreo, quando arriva in Italia? La nuova trova di casa Samsung relativa all'aggiornamento del sistema operativo in Android Oreo in pochissime ore ha alimentato la curiosità del popolo del web... Ovviamente fra questi non potevano mancare anche gli utenti italiani che già si chiedo: il beta test Android Oreo quando arriva in Italia? Purtroppo al momento la risposta per coloro che sono stati attirati dal nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S8 dovranno aspettare, dato che comunque non è stata resa nota una tempistica ufficiale. La versione beta test di Android Oreo per Samsung Galaxy S8 in questa prima fase iniziale verrà testata solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, nella seconda fase invece arriverà anche in Cina, Germania, Francia, Spagna, Polonia e India.

