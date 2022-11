Samuel L. Jackson risponde a Tarantino su attori Marvel: “Sono star del cinema”

Samuel L. Jackson contrasta la posizione di Quentin Tarantino sulle star della Marvel, sostenendo che gli attori dei film sui supereroi sono star del cinema a tutti gli effetti.

Le dichiarazioni di Quentin Tarantino sulle star della Marvel

Durante l’intervista di Quentin Tarantino con Tom Segura, conduttore del podcast “2 Bears 1 Cave”, il regista ha parlato della proliferazione dei film Marvel, affermando che la sua “unica ascia da macinare” con i film è che sono, a suo avviso, “l’intera rappresentazione di questa era di film. Non c’è davvero molto spazio per nient’altro. Questo è il mio problema. È un problema di rappresentanza“.

Il suo discorso sulla “marvelizzazione” del cinema ha già ricevuto una risposta da Simu Liu, star del film Marvel “Shang-Chi”, il quale ha sostenuto di apprezzare l’età dell’oro del cinema, ma anche che: “Se gli unici custodi della celebrità del cinema venissero da Tarantino e Scorsese, non avrei mai avuto l’opportunità di essere protagonista in un film da oltre 400 milioni di dollari”, facendo altresì riferimento ad un altro problema di rappresentanza nel cinema.

Samuel L. Jackson interviene sulla questione e risponde a Quentin Tarantino

Samuel L. Jackson ha una misura diversa rispetto al suo frequente collaboratore Quentin Tarantino per determinare ciò che rende un attore una “star del cinema”.

L’attore e produttore, che attualmente recita a Broadway in “The Piano Lesson”, è apparso in “The View Tuesday” per promuovere la storica produzione di August Wilson. Durante l’intervista, all’attore è stato chiesto cosa pensasse delle recenti dichiarazioni di Tarantino sul podcast “2 Bears 1 Cave”, in cui ha sostenuto, come altri, che l’MCU non crea star del cinema.

Jackson, che era una star del cinema molto prima di entrare nel MCU come Nick Fury, ha sostenuto che ci sono star del cinema create dal franchise. L’attore ha menzionato specificamente Chadwick Boseman, il cui film “Black Panther” è stato nominato per il miglior film dagli Oscar, e Scarlett Johansson come esempi di come le star del cinema entrano ed escono dall’MCU.

“Non è una grande controversia per me affermare che questi attori sono star del cinema. Chadwick Boseman è Black Panther. Non puoi confutarlo, ed è una star del cinema. Ci vuole un attore per interpretare personaggi così particolari“, ha dichiarato Jackson.

Samuel L. Jackson si è anche espresso sull’idea che ci sia una misura specifica che rende un attore una “star” di Hollywood. “Il segno della celebrità del cinema è sempre stato – cosa – culi sui sedili? Di cosa stiamo parlando?“.