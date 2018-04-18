Home Esteri San Francisco, vacanza a basso costo si può

San Francisco, vacanza a basso costo si può

di Redazione 18/04/2018

San Francisco è tra le città più belle degli USA, e a dirla tutta attira anche spesso l'attenzione dei turisti. Ma si può fe una vacanza a basso costo? San Francisco e vacanza low cost A San Francisco, per vivere una vacanza low cost la prima cosa di cui tener conto è l’alloggio: per tenere sotto controllo le spese e godere delle tariffe più basse sarebbe meglio fare una prenotazione con largo anticipo. Circa la zona invece sarebbe meglio individuare quella più sicura e agevole per spostarso: a rispondere a tali requisiti c'è di sicuro Union Square, un quartiere vivace pieno di negozi, ristoranti e alberghi/ostelli che offrono soluzioni a prezzi abbordabili. Questione automobile poi: tenendo conto che il parcheggio è difficile da trovare, il traffico cittadino più che intenso e i garage degli hotel hanno un costo di circa 40 o più dollari al giorno, sarebbe meglio tenere in considerazione l'idea del noleggio di una bici (San Francisco è una realtà decisamente bike-friendly). Molto efficienti anche i mezzi pubblici: la San Francisco Municipal Railway, chiamata MUNI, con i suoi autobus, la metropolitana leggera, i tram storici e per finire le bellissime funivie collega ogni angolo della città. Cosa fare a San Francisco Una volta capito come spostarsi, bisogna capire cosa si può fare. E di certo, la prima cosa da fare è visitare il Golden Gate Bridge, ossia una delle attrazioni più famose e fotografate in città. L’esperienza, a piedi o in bici, è davvero emozionante e, in particolare, gratuita. Dalla musica ai musei, tutto è quasi gratis (o quasi). La famosa City by the Bay mette in accordo tutti: ogni passione qui può trovare realizzazione. Come lo Stern Grove Festival, un concerto gratuito che si tiene ogni domenica per tutta la durata dell’estate. Se, invece, si è fan della street art, in quel di Mission District sono molti i murales dalle mille emozioni.

