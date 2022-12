San Gennaro, a Napoli il sangue si è sciolto alle 10.56: si ripete il “miracolo laico”

A Napoli si è ripetuto il cosiddetto miracolo laico, che porta il sangue di San Gennaro a sciogliersi in una delle tre date in cui quest’ultimo viene esposto al pubblico all’interno della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Alle 10:56, accompagnato dall’applauso dei fedeli a corsi per assistere a un evento di punta nella città di Napoli, il sangue di San Gennaro si è sciolto, donando grande gioia ai presenti in virtù del significato di un’azione che, per tante persone, acquisisce un grande significato. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del miracolo di San Gennaro e del sangue che si è sciolto in occasione del 16 dicembre del 2022.

Il miracolo laico: che cosa significa e perché il sangue di San Gennaro sciolto ha così tanta importanza

Come tutti i fedeli sapranno, il sangue di San Gennaro viene esposto in occasione di tre volte all’anno, nelle quali si festeggia il santo patrono di Napoli, al fine di sciogliersi di fronte allo sguardo dei fedeli. Negli anni in cui il sangue non si è sciolto, molti testimoniano di aver vissuto delle situazioni particolarmente negative o, addirittura, un collegamento con alcune tragedie sociali e umanitarie.

Di recente, per esempio, il sangue di San Gennaro non si è sciolto nell’anno in cui c’è stato il lockdown nazionale per Coronavirus mentre, in passato, il mancato scioglimento del sangue di San Gennaro è stato legato al terremoto dell’Irpinia negli anni ottanta. Al di là della natura superstiziosa e religiosa del fatto, il sangue di San Gennaro viene mostrato ai fedeli all’interno della cappella del tesoro di San Gennaro, nata il 13 gennaio del 1527 per dare un’iconografia al santo patrono della città di Napoli e della Campania.

Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 10.56

Il sangue di San Gennaro si è sciolto, in una delle tre date destinate ai fedeli, in occasione delle 10:56 del 16 dicembre 2022. Chiaramente, l’atto è stato accolto da un grande applauso dei fedeli, che hanno potuto gioire di quello che viene definito il vero e proprio miracolo laico.