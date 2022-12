Masterchef: grande successo per l’inizio della 12esima edizione

La dodicesima edizione di MasterChef ha preso ufficialmente il via in occasione del giovedì 15 dicembre del 2022, sui canali Sky e sulle relative piattaforme on demand, che permettono di osservare le puntate di live cooking anche in un secondo momento; grande successo per l’inizio della dodicesima stagione del programma televisivo, ancora una volta con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nelle vesti di chef e giudici del programma. MasterChef ha iniziato a raccogliere una grandissima successo sia per quel che concerne lo share e la copertura televisiva, sia sui social. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del grande numero di ascolti complessivi della prima puntata del programma.

Il successo di Masterchef in televisione e sui social

La prima puntata di MasterChef 12 ha portato a osservare ben due episodi di live cooking sullo schermo, che hanno già restituito al pubblico ben nove concorrenti ufficiali, mentre tutti gli altri dovranno essere sottoposti a test per verificare le proprie abilità e ottenere il grembiule. Con 833.000 spettatori medi e il 3,4% di share, salito poi a 4,1% di share nel secondo episodio (ma con un numero minore di spettatori medi in seconda serata), MasterChef ha fatto registrare un grande successo in occasione della prima serata di programma, con una permanenza del 66% assolutamente in linea con la precedente stagione.

Anche sui social il programma ha ottenuto grande successo, con l’hashtag ufficiale di MasterChef Italia (#MasterChefIt) entrato nella classifica dei trending topic a livello mondiale, oltre che in testa nella classifica italiana. Questi dati caratterizzano la dimostrazione di un programma di cucina particolarmente atteso che, nel corso degli anni, è diventato un vero e proprio spettacolo anche social in virtù nella sinergia tra i giudici e di tanti altri passi in avanti che sono stati fatti per rendere il prodotto piacevole anche dal punto di vista televisivo.