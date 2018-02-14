Home Attualità San Valentino imbiancato, neve a Roma e in altre città d'Italia

di Redazione 14/02/2018

Quest'anno avremo un San Valentino imbiancato in gran parte della nostra nazione. Stamattina sono state pubblicate diverse foto che ritraggono la neve a Roma e in altre città d'Italia. San Valentino festeggiamenti Oggi come noto a tutto è il 14 febbraio... Quindi possiamo dare il via ai festeggiamenti di San Valentino. Come sempre questa festa diventa particolarmente importante per alcuni esercizi commerciali come i fiorai, ristoranti, pizzerie, pasticcerie ecc... Oggi grazie all'animo di più romantici questi riescono a guadagnare un boom di incassi. Quest'anno però il San Valentino ha un qualcosa in più rispetto agli altri anni... Conviene sposarsi a San Valentino? Una delle notizie divertenti pubblicate nel corso degli ultimi giorni ha un tema davvero interessante: conviene sposarsi a San Valentino? Secondo una serie di indagini sociali portate a termine di recente si è evidenziato come i matrimoni fatti a San Valentino, anche se romantici, solo quelli più predisposti al divorzio. La notizia purtroppo non è piaciuta a coloro che magari preferiscono stupire il partner con dei gesti estremi o che ricordano scene tratte da film... Forse però il fato ha deciso di aiutare chi ha deciso di sposarsi oggi, in occasione di San Valentino 2018. Diversi matrimoni che sono già in programma in varie città italiane, potranno godere di uno sfondo completamente imbiancato grazie alla neve. Torna la neve a Roma Il 2018 è l'anno della San Valentino imbiancato! Nel corso delle ultime ore infatti è stata pubblicata la notizia secondo cui gran parte dell'Italia attualmente è ricoperta di neve. Sui vari social sono diverse le foto che mostrano le città d'Italia presenti in Sardegna, Sicilia, Lazio ecc... Completamente ricoperte imbiancate. Questa giornata segna anche il ritorno della neve a Roma, un gradito evento che non si verificava ormai da circa 5 o 6 anni. E voi cari lettori cosa avete preparato per rendere ancora più speciale questo San Valentino imbiancato?

