Sanremo 2017 gossip: Elodie e Lele stanno ancora insieme? I cantanti pronti per il Festival

Il festival di Sanremo 2017 non è ancora iniziato ma sono tantissimi i gossip sui cantanti in gara all’Ariston. Quello che più solletica la curiosità dei fan riguarda Elodie e Lele. La loro storia d’amore è nata tra i banchi di Amici 15 e c’è chi sospetta che la coppia sia scoppiata da tempo. Qual è la verità? Elodie e Lele stanno ancora insieme?

La risposta a questa domanda di gossip è arrivata dal diretto interessato, Lele Esposito è molto emozionato perché calcherà il palco del festival della musica italiana e soprattutto perché ci sarà anche Elodie. I due cantanti gareggiano in categorie diverse, Lele infatti è tra le nuove proposte mentre Elodie nei big. L’esperienza a Sanremo 2017 la vivranno da fidanzati e non da amici perché Elodie e Lele stanno ancora insieme.

Il cantante ha confessato che la canzone della fidanzata è molto bella e merita tutto quello che sta vivendo. Sanremo 2017 è una vetrina importante e durante quella settimana per la coppia sarà davvero difficile riuscire a trascorrere qualche momento insieme. Elodie e Lele sono concentrati sul proprio percorso artistico e vogliono tenere la loro storia lontana dai riflettori e dai social perché pur essendo personaggi pubblici, preferiscono che la vita privata rimanga tale. A voi piace questa decisione? Vi aspettiamo presto per nuovi gossip da Sanremo 2017!