Amici 16 news: le lacrime di Giulia Pelagatti commuovono Stefano De Martino

Giulia Pelagatti ballerina di Amici 16 è stata protagonista di un momento molto intimo. Come riportano le news odierne, durante una lezione con Garrison, Giulia si è aperta e ha iniziato a raccontare la sua storia. Purtroppo la ballerina di Amici 16 non ha un buon rapporto con il padre che ha sempre ostacolato passione per la danza. Tra le lacrime Giulia Pelagatti ha confessato che non parla più con lui da tempo, ha una nuova compagna da cui ha avuto una bambina,

Giulia di Amici 16 non si è mai sentita sostenuta, ma ha continuato a credere in sé stessa. La reazione di Garrison non si è fatta attendere, il professore dal cuore tenero l’ha abbracciata e ha speso per lei delle parole dolcissime di conforto. Anche i ballerini professionisti Stefano de Martino e Giuseppe Giofrè hanno coccolato Giulia e dopo il discorso le hanno consigliato di provare a recuperare il rapporto con il padre quando finirà l’esperienza di Amici 16.

Le parole di Stefano de Martino però non hanno lasciato indifferenti la ballerina Giulia, le news sul daytime di Amici 16 di oggi si concentrano proprio sul suo intervento che ha messo in secondo piano tutte le altre vicende della scuola di Maria De Filippi. Il professionista ha detto a Giulia Pelagatti che tutto ciò che crea distacco genera confusione, anche se le cose non vanno sempre come vogliamo, non si può perdere tempo. Stefano è convinto che il padre della ballerina di Amici 16 capirà che le manca e rimedierà presto alla sua assenza. Una bella pagina di vita vera nel talent, a presto per le nuove news!