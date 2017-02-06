Home Scienza e Tecnologia Sanremo 2017, tutte le news dell’app Rai TV per vedere il festival gratis da PC e in mobilità

Sanremo 2017, tutte le news dell’app Rai TV per vedere il festival gratis da PC e in mobilità

di Redazione 06/02/2017

Ci siamo: domani sera avrà inizio la sessantesima edizione del Festival di Sanremo 2017 in onda su Rai1 dal 7 febbraio all’11 febbraio 2017: non tutti possono essere fisicamente nella Città dei Fiori per partecipare alla kermesse canora live e vedere la conduzione di Carlo Conti affiancato da Maria De Filippi, ma di seguito ecco tutte le news per vedere Sanremo 2017 gratis in mobilità, in streaming da PC, tablet e smartphone in maniera del tutto legale: basta scaricare l’applicazione ufficiale Rai TV, ovvero RaiPlay. La sessantesima edizione del Festival di Sanremo 2017 non sarà solamente live o visibile solo su Rai1. Quest’anno, per chi volesse seguire la kermesse canora live, potranno affidarsi a un PC, un tablet o uno smartphone e seguire le puntate in mobilità che permettono la diretta streaming delle puntate serali. Il servizio è gratis, basta solo una connessione WI-FI o dati mobili. Il sito più affidabile è certamente Rai TV, in quanto ha una sezione dedicata. RaiPlay consentirà di vedere in tempo reale, oppure le puntate registrate, selezionando la sezione Sanremo e il canale sul quale sarà trasmesso. Poco importa se non si ha una TV a portata di mano, Sanremo 2017 si può seguire live in mobilità anche scaricando l’app RaiPlay da Google Play Store o App Store, rispettivamente per i dispositivi Android e iOS. Dopo aver effettuato il download e installato l’applicazione, si può accedere ai contenuti e ai servizi di Rai TV, tra cui lo streaming in diretta o in differita della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2017. Per concludere, tutte le news per quanto riguarda la connessione: attenzione al consumo di GB qualora ci si colleghi con i dati mobili. I contenuti video sono famosi per far terminare la quantità di giga a disposizione, quindi è meglio connettere i propri PC, smartphone e tablet a una rete WI-FI pubblica o privata.

