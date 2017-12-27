Caricamento...

Sanremo 2018, Beppe Vessicchio escluso come Al Bano?

27/12/2017

Intervistato dal settimanale Spy, il noto direttore d’orchestra ha spiegato i motivi della sua probabile mancata partecipazione all’edizione 2018 parlando anche dell’hashtag #usciteVessicchio

Perchè Beppe Vessicchio è escluso da Sanremo 2018

Beppe Vessicchio sicuramente ha ancora in mente il tam tam scatenatosi l'anno scorso in rete, dopo l'annuncio della sua assenza all’Ariston, grazie anche all'hashtag #uscitevessicchio, che entrò in tendenza durante le serate del Festival di Sanremo 2017. E’ passato un anno e sono incominciati i lavori per Sanremo 2018. Purtroppo, il maestro Beppe Vessicchio non dirigerà l'orchestra per nessuna canzone in gara. Il popolo legato alla tradizione dell'Ariston ha già chiesto a gran voce la sua partecipazione. Quest’anno infatti si rischia il bis, visto il marasma che è successo l’anno scorso. Dietro le motivazioni di questa assenza pesante, la semplicità: nessuno degli artisti in gara ha contattato lo storico direttore d’orchestra e i cantanti che lo avevano contattato non sono risultati nella rosa finale.

#usciteVessicchio ancora in tendenza?

L’anno scorso fu organizzata anche una petizione sul sito Change.org, che nella sua motivazione d'essere recitava in questo modo: “Dopo aver appreso la notizia che il maestro Beppe Vessicchio non dirigerà l'orchestra per nessuna canzone in gara, chiediamo a Carlo Conti di invitarlo in una delle 5 serate come ospite in onore della musica che lui ha sempre amato. Beppe senza di te Sanremo non è lo stesso”. A seguito di questo, Conti gli riservò una poltroncina in prima fila come ospite d'onore di una delle cinque serate e Twitter Italia registrò in tendenza l’hashtag #usciteVessicchio.

Chi è stato escluso a Sanremo 2018

Quindi i grandi esclusi di Sanremo 2018 sono Al Bano, Loredana Bertè, Morgan e Gatto Pancieri e uno dei direttori d’orchestra più amati dell’Ariston. Se le indiscrezioni fossero confermate, sarebbe la seconda volta consecutiva che il barbuto e simpatico maestro non partecipa alla kermesse canora. Dunque, sul palco del teatro Ariston ci saranno Claudio Baglioni e Michelle Hunziker (il cui compenso sarà 400.000 Euro, meno della prima volta), tanti ospiti ma non il Beppe nazionale.  
