Come sta Vittorio Cecchi Gori? Ultime news dopo l'ischemia

Vittorio Cecchi Gori, ex produttore cinematografico, è finito in rianimazione dopo un malore. La situazione adesso è sotto controllo come ha raccontato Valeria Marini che prega per lui e non l'ha mai lasciato solo.

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori insieme per Natale

La Marini non ha mai abbandonato l'ex marito, e ora che Cecchi Gori ha bisogno di lei, è ancora più vicina. Al Corriere della Sera, Valeria Marini ha raccontato che chiamava Vittorio ma il suo cellulare era sempre spento. I due dovevano trascorrere insieme il Natale perché Valeria non voleva lasciarlo da solo. Questo silenzio però era troppo strano e così ha deciso di contattare il professore che lo segue da qualche tempo che le ha confermato il ricovero d'urgenza in ospedale. Nonostante sei lunghi anni d'amore piuttosto turbolenti, Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori sono rimasti in ottimi rapporti, anche se adesso è in buone mani continua ad essere preoccupata. La showgirl prega e prova ad essere ottimista perché l'equipe del Gemelli è molto preparata.

Rita Rusic in ospedale: incontro dopo 7 anni

Le due donne della vita di Cecchi Gori sono accorse al suo capezzale, oltre alla Marini infatti c'è anche Rita Rusic. È partita da Miami con il figlio Mario subito dopo essere stata informata delle gravi condizioni di salute in cui versava l'ex marito e socio in affari. Quando Vittorio li ha visti si è emozionato. All'ANSA ha detto che l'ultimo bollettino medico è positivo, respira autonomamente, è cosciente, vigile e se tutto va bene tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazione. La prognosi resta ancora riservata. L'altra figlia di Vittorio Cecchi Gori è rimasta negli Stati Uniti e la famiglia ha chiesto il massimo riserbo ai giornalisti. Erano 7 anni che Rita e l'ex marito non si incontravano, ormai la donna vive stabilmente a Miami. Con i due figli Vittorio Cecchi Gori ha un rapporto complicato, Mario (che vive a Londra e si occupa di finanza) lo aveva risentito telefonicamente negli ultimi tempi ma non si vedevano da tre anni. Vittoria invece ha interrotto i rapporti con il padre da tempo (fa la criminologa).