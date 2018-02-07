Sanremo 2018 critiche per Ornella Vanoni e scaletta seconda serata
07/02/2018
La prima serata di Sanremo 2018 è finalmente andata! Ovviamente non sono mancate le critiche, molte delle quali hanno colpito proprio Ornella Vanoni. La domanda che molti si pongono è qual è la scaletta della seconda serata?
Sanremo 2018 Ornella Vanoni nel mirino delle criticheLa prima serata di Sanremo 2018 probabilmente non ha guadagnato così tanti consensi come tutti immaginavano. La mancanza sul palco dell'Ariston di Carlo Conti è molto evidente, anche se l'inaugurazione di Fiorello ha incollato milioni di Italiani allo schermo. Il momento clou della serata però è arrivato quando Ornella Vanoni si esibirà sul palco insieme a Burgaro e Pacifico con la canzone Imparare ad amarsi. Il brano a quanto pare non ha convinto né tanto meno entusiasmato gli amanti del Festival della musica italiana. Una canzone che per certi versi rievoca un esagerato ritorno al passato per quanto riguarda la canzone d'autore.
Ermal Meta e Fabrizio Moro a rischio?La cosa che preoccupa di più i fan del Festival di Sanremo senza ombra di dubbio è la posizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro, presenti a Sanremo 2018 con il brano Non mi avete fatto niente. La pesante accusa per i tuoi cantanti è che il brano sia stato copiato e quindi simile alla canzone Silenzio di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali, presentato a Sanremo Giovani nel 2016. Mentre l'attesa per i tuoi cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro cresce in attesa della decisione della direzione del festival di Sanremo, Ambra Calvani supporta i colleghi e Gabriele De Pascali preferisce non esprimersi in merito.
Sanremo 2018 scaletta seconda serataOggi Sanremo 2018 entra nel clou della competizione. Dopo aver ascoltato i Big in gara si attende la seconda parte del Festival. Qual è la scaletta della seconda serata? Ecco l'ordine esatto di esibizione dei cantanti:
- Annalisa, il mondo prima di te
- Red Canzian, ognuno il suo racconto
- Decibel, lettera dal Duca
- Diodato e Roy Paci, adesso
- Elio e le Storie Tese, arrivedorci
- Ermal meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente
- Ron, almeno Pensami
- Ornella Vanoni Bungaro e Pacifico, imparare ad amarsi
- Le Vibrazioni, così sbagliato
- Nina Zilli, senza appartenere
