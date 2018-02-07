Home Intrattenimento Valentina Dallari malata: l'ex tronista ricoverata in ospedale

Valentina Dallari malata: l'ex tronista ricoverata in ospedale

di Redazione 07/02/2018

Valentina Dallari malata, questa è stata una delle news che ha maggiormente colpito i fan di Uomini e Donne nel corso dell'ultimo mese. L'ex tronista con un post pubblico nei suoi profili social ha raccontato la triste vicenda che l'ha colpita legate all'anoressia. Secondo il nuovo aggiornamento però Valentina Dallari potrebbe essere ricoverata in ospedale. Uomini e Donne news, come sta Valentina Dallari? Come abbiamo spiegato poc'anzi nel mese di gennaio i fan di Uomini e Donne sono venuti a conoscenza della malattia di Valentina Dallari. Da tempo infatti i follower si lamentavano del fatto che l'ex tronista si mostrasse in foto troppo magra. La cosa comunque sia in un primo momento non ha destato sospetti dato che la Dallari ha sempre messo in mostra una forma fisica smagliante. Ma dopo l'ammissione dell' anoressia le Uomini e Donne news pongono solo una domanda: come sta Valentina Dallari? Andrea Melchiorre e Mariano Catanzaro parlano di Valentina Dallari Uomini e Donne tra gennaio e febbraio senza ombra di dubbio è stato caratterizzato dall'arrivo del nuovo tronista Mariano Catanzaro. Il ragazzo già noto al programma come ex corteggiatore di Valentina Dallari, dopo aver saputo delle sue condizioni di salute ha deciso di mandarle un augurio particolare. La redazione infatti ha trasmesso un messaggio dedicato all'ex tronista Valentina Dallari con gli auguri di pronta guarigione. Allo stesso modo Andrea Melchiorre, ex corteggiatore ed ex tentatore di Temptation Island, si è mostrato visibilmente dispiaciuto per quanto capitato Valentina Dallari malattia, proponendo anche lui i suoi auguri di pronta guarigione. Valentina Dallari in ospedale? Nel corso delle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Valentina Dallari potesse essere ricoverata in ospedale. Come dichiarato dalla stessa ex tronista al momento si trova in una struttura di recupero al fine di sconfiggere l'anoressia che da tempo condizione la sua vita. Nel momenti in cui si è ipotizzato un ricovero in un ospedale, quindi una location diversa dalla struttura di recupero dove si trova attualmente, Valentina Dallari ha deciso di rompere il silenzio attraverso un video pubblicato nel profilo del suo nuovo fidanzato. Valentina Dallari nei nuovi aggiornamenti riguardanti la sua salute ha spiegato ai fan di stare bene al momento, è che il suo recupero è una strada tutta discesa

