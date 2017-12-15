Sanremo 2018: Ultimo scrive una canzone sul caso Fabrizio Corona

Niccolò Moriconi in arte Ultimo spera di arrivare al Festival di Sanremo 2018. Il cantante oggi si esibirà a Sarà Sanremo con la speranza che il suo singolo Il ballo delle incertezze convinca la giuria.

Che cosa c'entra Fabrizio Corona con Sanremo?

Il re del gossip è sempre presente anche se è ancora in carcere. Corona è detenuto da un anno a San Vittore e della sua vicenda giudiziaria si parla solo quando ci sono le udienze del processo. Ieri vi abbiamo anticipato che il reato per violazione degli obblighi di sorveglianza è caduto in prescrizione perché si riferisce a fatti contestati nel 2012. Immaginiamo il ghigno beffardo sul volto di Fabrizio Corona che ha appreso questa news, ma soprattutto vorremmo sapere cosa ne pensa di Niccolò Moriconi che spera di partecipare a Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte. Il giovane ha pubblicato nel 2015 un pezzo in cui parlava anche di Fabrizio Corona.

Chi è Niccolò Moriconi?

L'artista conosciuto con il nome di Ultimo si esibirà questa sera nella finale di Sarà Sanremo, spin off del festival della canzone italiana in cui si sceglieranno sei concorrenti per le Nuove Proposte di Sanremo 2018. Ultimo ha scritto un singolo nel 2015 intitolato Un uomo migliore in cui citava i casi di cronaca italiani più celebri. Tra questi anche l'arresto di Fabrizio Corona. L'attore Giancarlo Giannini ha prestato la sua voce alla canzone pop che lancia un messaggio importante: ignorare i giudizi gratuiti e rimanere sempre unici.

Niccolò Moriconi è nato a Roma nel 1996 e studia pianoforte da quando aveva 8 anni. Le prime canzoni le ha scritte quando era adolescente e il suo stile è a metà tra cantautorato italiano e hip hop. Dopo aver pubblicato il singolo su Fabrizio Corona, Ultimo ha vinto il contest per artisti emergenti promosso dalla Honiro iniziando una collaborazione a marzo di quest'anno. A maggio ha aperto il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma. Adesso è nella rosa dei 16 finalisti che sognano di partecipare a Sanremo 2018.

Sarà Sanremo: Ultimo presenta Il ballo delle incertezze

Niccolò Moriconi ha spiegato ad Adnkronos il significato della sua canzone per Sanremo 2018. Il ballo delle incertezze è un brano personale dedicato a “chi non ha un domani nella società”, a “chi ha perso rischiando” e a “chi tende la mano agli emarginati”. Il 6 ottobre è uscito il primo album Pianeti che si è piazzato al secondo posto nella classifica di iTunes. Con queste premesse Ultimo sembra destinato ad arrivare primo nella competizione di questa sera.