Fabrizio Corona libero? Reato prescritto, niente processo

Il reato di violazione degli obblighi di sorveglianza imputato a Fabrizio Corona è caduto in prescrizione. Non ci sarà nessun processo e l'ex re del gossip non deve pagare sanzioni

Fabrizio Corona: prima battaglia vinta

È la prima battaglia importante vinta da Corona ma non per suo merito visto che è caduto in prescrizione un reato che risale al 2012. Fabrizio era in affidamento ai servizi speciali e poteva uscire solo durante il giorno. Dimostrando la sua buona condotta aveva ottenuto un permesso speciale dal Tribunale per partecipare ad un evento a Riccione sino alle 3 di notte. I carabinieri però lo avevano fermato all'alba mentre tornava in albergo inviando una segnalazione alla magistratura. Come riporta Rimini Today, nell'ultima udienza erano stati ascoltati i militari. Gli avvocati di Fabrizio Corona nella loro arringa avevano sottolineato che il reato si configurava come una violazione delle prescrizioni punibile con una contravvenzione che dopo 4 anni si prescrive. Il giudice non ha potuto fare altro che accogliere la tesi e ha derubricato l'accusa.

Quando esce dal carcere Fabrizio Corona?

La giustizia continua a fare il suo corso e l'ex re dei paparazzi aspetta di tornare a casa. A giugno è stato assolto e deve tornare in libertà. Purtroppo però è ancora detenuto nel carcere di San Vittore, e per non lasciarsi sopraffare dai cattivi pensieri Fabrizio Corona impiega il suo tempo libero giocando a calcetto. Durante l'ultima udienza a Milano si è lasciato andare ad uno sfogo perché per lui sembra non esserci via d'uscita. Ogni volta che si apre un piccolo spiraglio di speranza, i giudici gli negano qualsiasi possibilità di tornare libero. L'affidamento ai servizi sociali di Fabrizio Corona è stato revocato per un “presupposto insussistente” e l'istanza è passata al tribunale di Sorveglianza.

La pena detentiva è arrivata dopo che sono stati trovati 2,6 milioni di euro nel controsoffitto della casa della collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza custodite in Austria. Corona ha chiesto il dissequestro di parte del denaro sequestrato per mettersi in regola con le tasse e, secondo il legali, non è lui che deve saldare il debito con il Fisco ma una delle sue società. Il tribunale sta valutando e la prossima udienza è fissata per il 19 dicembre. Fabrizio Corona inoltre ha dichiarato che i soldi sono frutto del suo lavoro e che non spendeva niente perché era fuori 24h su 24h.