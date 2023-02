Sanremo 2023, dai Black Eyed Peas a Ranieri: gli ospiti della Seconda Serata

Tra gli ospiti della Seconda Serata del Festival di Sanremo 2023 i Black Eyed Peas, gruppo di fama internazionale, e il trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano.

Festival di Sanremo 2023: i Black Eyed Peas fanno ballare il pubblico

Gli ospiti internazionali della Seconda Serata del Festival di Sanremo sono stati i Black Eyed Peas, un gruppo musicale alternative hip hop statunitense. Il gruppo si è formato nel 1995 in California, ed è formato da: apl.de.ap, J. Rey Soul, will.i.am e Taboo.

Nella loro carriera hanno rilasciato canzoni che sono diventate presto hit mondiali, superando anche un miliardo di ascolti su Spotify con il brano “I Gotta Feeling”.

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo i Black Eyed Peas ci erano saliti già nel 2004, e dopo un ventennio tornano al Festival della Canzone Italiana e riescono a coinvolgere il pubblico in sala come fosse la prima volta.

Le canzoni che hanno entusiasmato l’Ariston, e sulle note delle quali tutto il pubblico (in teatro e a casa) si è alzato per danzare, sono “Mamacita”, “Don’t you worry”, “I gotta feeling” e l’ultimissimo singolo trasmesso frequentemente anche dalle radio italiane “Simply the best”.

Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Al Bano insieme sul palco del teatro Ariston

Nella scaletta della Seconda Serata del Festival di Sanremo 2023 è stato riservato uno spazio di circa 30 minuti all’esibizione combinata di tre grandi della musica italiana: Gianni Morandi, co-conduttore del Festival, Massimo Ranieri, in gara lo scorso anno, e Al Bano.

Amadeus ha dato il via ad una finta competizione canora durante la quale i tre hanno dato il meglio di loro, mostrando al pubblico che gli anni passano ma le loro voci restano le stesse.

Le canzoni che fanno ancora cantare gli italiani a decenni di distanza, e che Ranieri, Morandi e Al Bano hanno riportato sul palco dell’Ariston, sono state: In ginocchio da te, Vent’anni, Nel sole, Andavo a cento all’ora, Se bruciasse la città, Mattino, Rose rosse, Scende la pioggia, Felicità. Al Festival che anni fa ne ha decretato la vittoria non poteva mancare Perdere l’amore di Massimo Ranieri. Il picco di spettatori quando Morandi ha cantato Uno su mille. Infine, Al Bano ha cantato È la mia vita, dedicata a sua figlia Ylenia.